André Bretas encara a sétima etapa do Mundial de Enduro na França

O mineiro Bretas está preparado para enfrentar um clima hostil na França. “Ocorreram mudanças climáticas brutais das montanhas, aqui nos Alpes franceses, nos últimos dias. O que já prometia ser o fim de semana mais difícil do ano pelos longos deslocamentos e especiais, vai se tornar um jogo mental para suportar o frio e a chuva. A única certeza é que sairei daqui mais forte em diversos sentidos”, comenta Bretas.

Em Valberg-Guillaumes, André Bretas utilizará sua bike S-Works Enduro 29″ equipada com rodas Roval Transverse SL, pneus Butcher Grid e amortecedores Öhlins RXF 36. O ciclista mineiro terá ainda o capacete Dissident Carbon, luvas XC Lite, Bretelle Swat e as sapatilhas 2FO Cliplit, como acessórios.

Final de temporada na Europa – No município alemão de Titisee-Neustadt, Raiza Goulão completará sua segunda passagem na Europa em 2016, na KMC MTB Bundesliga. Após participar de cinco provas entre maio e julho no Velho Continente, Raiza vai para sua quarta competição nos meses de agosto de setembro. Após sua estreia em Olimpíadas, na Rio 2016, quando concluiu em 20º lugar, Raiza disputou a etapa de Vallnord da Copa do Mundo e a Maja Wloszczowska MTB Race, em Jelenia Góra (POL).

“A pista conta com partes técnicas repletas de raízes e trechos velozes em estradas de terra. Se chover, ficará bem mais técnica e escorregadia”, avalia Raiza. “Estou buscando me recuperar ao máximo fisicamente nesta semana, porque tenho sentido bastante o desgaste da temporada”, completa a ciclista, que pedalará com sua Specialized Era Torch, que muda de cor de acordo com a temperatura do local, equipada com o grupo Shimano XTR Di2 de troca de marchas eletrônica. Ela utilizará ainda o capacete S-Works Prevail, sapatilhas S-Works 6 MTB e luvas XC LITE, próprias para a prática do MTB.

Desafio da Natureza – O jovem ciclista Érick Bruske, em seu primeiro ano competindo na super elite brasileira, estará neste domingo em Três Canoas (RS) buscando um lugar no pódio do Desafio da Natureza na modalidade XCO. “Estou entrando na reta final do calendário neste ano e agora é a hora de dar meu melhor para encerrar a temporada com chave de ouro”, destaca o catarinense, que utilizará sua S-Works Epic, também equipada com o Shimano XTR Di2.

Sobre a Specialized – A Specialized foi fundada em 1974 por ciclistas, para ciclistas. Com base no norte da Califórnia, tem o foco nas necessidades dos praticantes, produzindo produtos funcionais e tecnicamente avançados, que fornecem um benefício de desempenho.

