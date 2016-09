Confira seis saborosos sanduíches participantes do Festival do Hambúrguer 2016

Promovido pela Cuponeria em parceria com Hellmann’s, o Festival do Hambúrguer está na sua segunda edição e acontece até o dia 30 de setembro, com saborosos descontos nas melhores hamburguerias de São Paulo. Cerca de 20 casas participam da promoção “hambúrguer em dose dupla”. Basta comprar um para ganhar outro! Confira abaixo seis receitas de saborosos sanduíches que estão participando do Festival: Hamburgueria: Come on Burger

Sanduíche: Mix Burger

Fotos em alta no link abaixoReceita: Hambúrguer 160g, cream cheese, cebola crispy, ketchup de maçã e canela, no pão brioche. Hamburgueria: Bike Burger

Sanduíche: X-Bacon Fotos em alta no link abaixoReceita: Hambúrguer de 120g, queijo, bacon, molho especial e alface, no pão brioche. Hamburgueria: Stunt Burger

Sanduíche: Cheeseburger Fotos em alta no link abaixoReceita: O famoso pão, carne e queijo, com molho da casa e ketchup Hellmann’s. Hamburgueria: Holy Burger

Sanduíche: Califórnia Burger Fotos em alta no link abaixoReceita: Hambúrguer de 160g, fatias de abacate, cebolas crocantes e maionese de curry, no pão brioche. Hamburgueria: Monday Night Burger

Sanduíche: Combo Double Trouble

Fotos em alta no link abaixoReceita: Dois smashed burgers de 80g, alface, american cheese, pickles de pepino, tomate, cebola roxa, molho especial, no pão brioche. Hamburgueria: St. Duich

Sanduíche: Basicão Burger

Fotos em alta no link abaixoReceita: Hambúrguer 160g, queijo e maionese artesanal, no pão brioche. O cupom pode ser apresentado em formato impresso ou salvo no próprio smartphone ou tablet (pelo aplicativo disponível para iOS e Android). Para conferir os cupons do Festival do Hambúrguer e as lojas participantes, acesse: http://www.cuponeria.com.br/cupom/festival/ Fique ligado porque os cupons são limitados!