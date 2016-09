Ex-diretor do Concur e da BCD Travel investe no HotelQuando.com

Andres Rojas será responsável pela expansão da startup nos mercados norte e latino-americano

São Paulo, setembro de 2016 – Com mais de 15 anos de experiência no mercado de turismo, Andres Rojas, que já passou pela diretoria de grandes empresas do setor como a BCD Travel e a Concur, passa a integrar o time de investidores do HotelQuando.com, primeiro e único site do Brasil que permite ao usuário reservar um quarto de hotel por pacotes de 3, 6, 9 ou 12 horas.

“Estamos muito felizes com a entrada do Andres no nosso time. Além de ter uma bagagem enorme no mercado de turismo latino-americano, é uma pessoa com espírito empreendedor e que pensa fora da caixa”, avalia Max Campos, CEO e cofundador do HotelQuando.com.

Além de fazer parte do conselho administrativo da empresa e atuar ativamente no direcionamento estratégico da startup, Andres será responsável, ainda, por abrir as portas para a expansão do HotelQuando no mercado norte-americano e na América Latina.

“Atualmente, a disrupção se tornou uma regra e não uma exceção. As empresas que prosperam hoje são aquelas que se atrelam ao poder da tecnologia para desenvolver uma solução inovadora para problemas que sequer sabíamos que existia. O HotelQuando faz exatamente isso ao criar um novo nicho de mercado para hotéis. Estou empolgado com a oportunidade de fazer parte da empresa e ajudá-la a expandir os negócios para fora do Brasil”, diz Andres.

O HotelQuando, que acaba de completar dois anos, contabiliza mais de 450 hotéis cadastrados nas principais capitais brasileiras, e deve ultrapassar os 600 até o final do ano, em parceria com as principais redes do setor, como AccorHotels, Atlântica, Transamérica, Intercity, Blue Tree, GJP, Vert Hotéis, Nobile, Brazil Hospitallity Group, HPlus Hotelaria, entre outras. São mais de 500 clientes, entre agências de viagens corporativas e empresas como a Globo.com, Philips e Flytour, e uma expectativa de faturamento de R$ 2,5 milhões este ano.

A empresa também acabou de receber a segunda rodada de investimento, desta vez da Bossa Nova Investimentos e do executivo Alexandre Arruda (Argo IT). A primeira rodada, de R$ 300 mil, aconteceu em março de 2015, da Gávea Angels. O objetivo, com o fundo captado, é melhorar a tecnologia do aplicativo, lançado em janeiro deste ano, disponível para Android e iOS, e acelerar o processo de internacionalização da empresa, com foco em hotéis próximos aos principais aeroportos ao redor de todo o mundo.

Sobre a HotelQuando.com

Fundado em agosto de 2014, por Max Campos e Pedro Xavier, o HotelQuando.com é um inovador site de reservas online que enterra o conceito de “diária” ao permitir ao usuário reservar um hotel por pacotes de três, seis, nove ou 12 horas e por um preço justo. Com mais de 450 hotéis disponíveis, a plataforma permite que o usuário escolha a que horas deseja entrar e sair do hotel, fugindo dos padrões petrificados da hotelaria tradicional, de check-in a partir das 14h e check-out até o meio-dia.

Fonte: Seven Public Relations