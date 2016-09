Comstor apresenta solução completa de educação a distância no CIAED

Ao lado de parceiros, distribuidor participa de painel e exposição no congresso da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED)

A Comstor, unidade do grupo Westcon-Comstor voltada para distribuição de produtos da Cisco e de seu ecossistema, participa do CIAED – Congresso Internacional ABED de Educação a Distância, a se realizar de 19 a 23 de setembro, em Águas de Lindóia (SP). Promovido pela Associação Brasileira de Educação a Distância, o congresso tem como tema “O contínuo desafio de aumentar a qualidade em EAD”.

O time da Comstor estará acompanhado de profissionais da Digital Pages e da IT-One. Juntos, participarão da exposição paralela ao evento, com um estande que demonstrará as soluções completas de EAD sobre a plataforma IP da Cisco, colocadas à disposição das instituições de ensino de todos os níveis e das empresas interessadas em investir em soluções de educação corporativa.

Além disso, a Comstor representará a Cisco no evento e, ao lado de seus parceiros, estará presente no painel “Estratégias digitais para qualidade e retenção no EAD”, no dia 20 de setembro, a partir das 16h15.

“A Comstor e seus parceiros fornecem toda a infraestrutura necessária para aulas e reuniões a distância, incluindo a entrega de conteúdo. Nós temos certeza de que conseguimos proporcionar uma boa experiência a todos aqueles que utilizam nossas soluções para EAD – uma realidade cada vez mais forte no segmento de educação”, explica Carolina Gomes, Business Development Manager, Education da Comstor.

Para mais informações sobre o congresso, acesse http://www.abed.org.br/hotsite/22-ciaed/pt/apresentacao/.

Sobre a Westcon-Comstor

A Westcon-Comstor (WestconGroup Inc.) é um distribuidor global de tecnologia oferecendo em todo o mundo recursos de Nuvem, Implementação Global e Serviços, assim como as melhores práticas tecnológicas em Segurança; Comunicação Unificada e Colaboração; Rede e Data Center. Combinando conhecimentos técnicos e de mercado com um exclusivo modelo de engajamento colaborativo, a empresa está transformando a distribuição de tecnologia através de sua forma de entregar serviços e produtos físicos e digitais. Trabalha com seus parceiros para alcançar com eles resultados conjuntos por meio de investimentos em programas de capacitação e do empenho de todos na criação de uma excepcional experiência de parceria. A empresa chega ao mercado com as marcas Westcon e Comstor, oferecendo aos clientes um completo portfólio de serviços e produtos físicos e digitais, de fabricantes líderes de mercado ou emergentes. Com equipes profissionais e 110 escritórios em mais de 70 países de seis continentes, a Westcon-Comstor presta serviços em mais de 170 países.

Fonte: SHEDI