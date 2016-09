Com fim da Paralimpíada, Galeão deve embarcar 50 mil pessoas na segunda-feira

Aeroporto Internacional Tom Jobim – Rio/Galeão Tânia Rêgo/Agência Brasil

Com o fim dos Jogos Paralímpicos neste domingo (18), o Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, no Rio de Janeiro, espera receber, na segunda-feira (19) aproximadamente 50 mil pessoas, que deverão embarcar para destinos nacionais e internacionais, segundo o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

O total de passageiros com deficiência, que necessitam de assistência especial, deve chegar 3,5 mil pessoas no mesmo dia, incluindo 830 cadeirantes, volume equivalente a 13 vezes a média diária de passageiros em cadeiras de rodas que embarcam no aeroporto.

Desse total, 2,9 mil (entre atletas e membros de delegações) deverão fazer seu check-in em 75 estações remotas, que funcionarão de domingo a terça-feira (20), na própria Vila dos Atletas.

Com as estações de check-in remotas, espera-se que 14,5 mil volumes de bagagem sejam levados da Vila dos Atletas diretamente para as aeronaves.

Os demais passageiros que farão o check-in no aeroporto, contarão com atendimento especializado e filas preferenciais. As filas exclusivas funcionarão não apenas no check-in, mas também no controle migratório, checagem de segurança e embarque.

Haverá equipes capacitadas para comunicação em língua brasileira de sinais (Libras) e equipamentos para facilitar a locomoção desses passageiros, como plataformas elevatórias.

