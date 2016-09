FAEMS espera movimentar R$ 300 milhões na economia de MS com Campanha de Natal

A FAEMS – Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul – espera movimentar R$ 300 milhões na economia do Estado por meio da realização da Campanha Natal Premiado 2016. O intuito da ação é sortear R$ 1 milhão distribuídos em 490 prêmios. Esta será a maior promoção de natal do Estado e conta com participação maciça das Associações Comerciais e Empresariais. O objetivo é somar esforços para proporcionar uma campanha que beneficie empresas e clientes.

O presidente da FAEMS, Alfredo Zamlutti Júnior, explica que a intenção da campanha, além de premiar os consumidores, é auxiliar na receita das associações, bem como criar um grande banco de dados econômico, que poderá ser usado em campanhas futuras. “Buscamos, cada vez mais, solidificar este setor, que tanto auxilia no crescimento e desenvolvimento de nosso Estado e, para isso, contamos com parcerias que têm rendido bons frutos. Esperamos realizar uma campanha que envolva as lojas associadas e que seja confortável aos clientes”, afirma.

A cada R$ 50 em compras em lojas participantes, o cliente recebe uma rasgadinha, onde haverá um código. Este código deverá ser cadastrado no site oficial da campanha. Para cada código cadastrado, o sistema gera um número da sorte, que fica vinculado ao CPF do cliente.

Além do sorteio de mais de R$ 1 milhão em prêmios, a ação contará com outras premiações. Serão 20 carros 0km, 420 vale compras no valor de R$ 400 cada, 20 certificados de barras de ouro no valor de R$ 1500,00 cada, 5 viagens no valor de R$ 5 mil cada e 25 vales de compras de R$ 1.000,00 cada. “Apresentamos uma proposta moderna e que, certamente, irá fortalecer o setor associativista sul-mato-grossense”, conclui o diretor executivo da instituição, Clodoaldo Martins de Oliveira Júnior.

GRUPO SATO – COMUNICAÇÃO

facebook.com.br/stcomunicacao

www.twitter.com/satowitter

www.satocomunicacao.com.br