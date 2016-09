Simone Tebet propõe debate sobre fronteiras no Senado

A senadora Simone Tebet (PMDB-MS) sugeriu que a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado realize uma audiência pública com representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, do IPEA e da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul para discutir o Plano Nacional de Fronteiras e as políticas públicas relacionadas a ele.

Simone ressaltou que 27% do território brasileiro estão na faixa de fronteira. 11 Estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá) fazem divisa com 10 países da América do Sul.

Ela citou o tráfico de drogas e armas, contrabando e descaminho como problemas comuns nas regiões fronteiriças, especialmente na fronteira seca e citou o Mato Grosso do Sul.

https://youtu.be/jSVvdbIkNsw

