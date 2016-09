Nota de esclarecimento – Sanesul

Nota de esclarecimento

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) não será privatizada. Apenas está em andamento um PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) para elaboração, por parte das empresas interessadas, de estudos técnicos destinados à universalização do sistema de esgotamento sanitário nas 68 cidades atendidas pela Sanesul.

O edital completo do PMI, onde constam todas as informações sobre o procedimento, está publicado no site da Sanesul: http://www.sanesul.ms.gov.br/pmi/