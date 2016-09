Obra de Alice Munro será debatida no Clube de Leitura do Sesc Vila Mariana

Neste mês de setembro, o encontro abordará “Vida Querida”, com mediação de Stela Battaglia

No dia 29 de setembro, quinta-feira, a partir das 19h30, o Clube de Leitura do Sesc Vila Mariana trará à discussão a obra “Vida Querida”, da escritora Alice Munro. O encontro será na Sala de Leitura da Unidade, com mediação de Stela Battaglia, doutora na área de linguagem e educação pela USP. A atividade é gratuita e indicada para maiores de 16 anos.



Mensalmente, o Clube de Leitura proporciona ao público do Sesc Vila Mariana a oportunidade de reunir-se para compartilhar suas experiências literárias, dúvidas e impressões de leitura sobre as mais variadas obras. Trata-se de um espaço interativo, onde os amantes dos livros dividem suas bagagens literárias, sempre com a mediação de um profissional especializado no tema abordado.

Neste mês, o Clube de Leitura abordará o livro Vida Querida, uma das mais aclamadas obras da escritora canadense Alice Munro. Os contos deste livro são ricos como romances – com personagens, tramas e vozes desenvolvidas em toda sua potencialidade –, mas precisos como pede a tradição do gênero conto, prescindindo de qualquer elemento que não seja essencial. Como nas demais coleções de contos da autora, mestre da forma breve, o leitor se vê diante de personagens que caminham nas beiradas da existência, arrancadas do cotidiano por golpes do destino e da loucura. Esta obra, no entanto, tem um diferencial: reúne as quatro únicas narrativas autobiográficas já publicadas pela autora, em que reflete sobre o ato de narrar, a ficção e os temas que regem sua obra: memória, trauma, morte.

A escritora Alice Munro nasceu em 1931 em Wingham, no Canadá. Dona da livraria mais famosa de seu país e de uma das carreiras mais respeitáveis da literatura de língua inglesa, também é autora de diversos livros de contos, traduzidos para mais de dez idiomas. Recebeu numerosos prêmios literários ao longo de sua carreira, incluindo o Nobel de Literatura, em 2013. Pela primeira vez o prêmio foi destinado a um escritor especializado em contos.

A mediação do encontro será conduzida pela educadora Stela Battaglia. Formada em História, ela possui mestrado e doutorado na área de Linguagem e Educação pela USP. Atua na área de formação de professores e mediadores de leitura desde 1999, desenvolvendo cursos e oficinas na área de formação de novos leitores.

Serviço:

Clube de Leitura

“Vida Querida”, de Alice Munro (2012)

Bate-papo com mediação de Stela Battaglia

Dia 29 de setembro, quinta-feira, às 19h30

Local: Sala de Leitura (5º Andar – Torre A)

Duração: 120 minutos

Não recomendado para menores de 16 anos

Grátis

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 4,50 a primeira hora + R$ 1,50 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 10 a primeira hora + R$ 2,50 a hora adicional (outros). 200 vagas.

