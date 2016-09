Inscrições abertas para o Programa de Trainees da Cargill

75% dos trainees contratados nos últimos cinco anos permanecem na empresa

O Programa de Trainees da Cargill está com inscrições abertas para a edição 2017.

São 17 vagas para atuar nas áreas Comercial de Farelo e Óleo de Soja, Comercial Aves e Suínos, Decision Support, Engenharia, Qualidade, Supply Chain e Business Development. Os candidatos devem ter concluído a graduação (bacharelado) entre dezembro de 2013 e dezembro de 2016 nos cursos de Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia Agronômica, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Engenharia (demais ênfases), Marketing, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia.

Também é preciso ter inglês mínimo avançado e disponibilidade para mudanças. Os interessados podem se inscrever no site www.novostalentoscargill.com. br até 17/10.

“A Cargill busca talentos que queiram somar crescimento profissional à história de sucesso da empresa. O Programa prepara jovens em início de carreira, com potencial e que estejam dispostos a aprender, desafiar e inovar para assumirem, futuramente, posições de destaque”, destaca Luiz Pretti, presidente da Cargill.

Com duração de 18 meses, o Programa tem início previsto para janeiro de 2017. Além do Gestor, que auxiliará o Trainee em sua capacitação ao longo de todo o programa, ele contará com um Tutor, profissional considerado referência na empresa, que terá o papel de orientá-lo e auxiliá-lo na identificação de objetivos de carreira. Para acelerar seu desenvolvimento profissional, o Trainee receberá treinamentos voltados para o desenvolvimento de competências de liderança, técnicas e comportamentais, além de módulos específicos sobre negócios e ferramentas de gestão.

A remuneração, alinhada com as melhores práticas do mercado, e benefícios variam de acordo com a localidade, podendo incluir vale-alimentação, programa de participação nos resultados (PPR), assistência médica e odontológica, plano de previdência privada, seguro de vida, cooperativa de crédito, grêmios locais – atividades esportivas, culturais e de lazer e benefícios de final de ano.

Há mais de 40 anos, a Cargill busca jovens talentos, por meio do Programa de Trainees, que sejam dinâmicos, curiosos e que estejam dispostos a se desafiar, propor ideias e inovar nos processos, mantendo o foco no resultado e nas pessoas. O sucesso é tanto que 75% dos jovens talentos que participaram do programa nos últimos cinco anos, permanecem na empresa.

A Supervisora de Marketing da Cargill, Fernanda Veleda, participou do Programa de Trainees em 2011. Segundo ela, a empresa oferece uma excelente oportunidade, focada em competências técnicas e comportamentais essenciais para o desenvolvimento do jovem que acabou de chegar na empresa. “O programa é valorizado pela liderança local e global e muito respeitado por todos os níveis hierárquicos”, ressalta. “Os trainees precisam ter pró-atividade, gostar de desafios, não ter receio de expor suas ideias e mostrar que é capaz de se adaptar às diversas situações” indica a executiva.

Sobre a Cargill

A Cargill produz e comercializa internacionalmente produtos e serviços alimentícios, agrícolas, financeiros e industriais. Em parceria com produtores, clientes, governos e comunidades, e por meio de 150 anos de experiência, ajuda a sociedade a prosperar. Possui 150 mil funcionários em 70 países que estão comprometidos em alimentar o mundo de forma responsável, reduzindo impactos ambientais e melhorando as comunidades onde vivem e trabalham. No Brasil desde 1965, é uma das maiores indústrias de alimentos do País. Com sede em São Paulo (SP), a empresa está presente em 17 Estados brasileiros por meio de unidades industriais e escritórios em 191 municípios e mais de 10 mil funcionários. Para mais informações, visite www.cargill.com e a central de notícias.

