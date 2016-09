Globo cogita afastar Camila Pitanga de “Velho Chico”

Atriz presenciou morte de Domingos Montagner

Por WALLACE CARVALHO, 16/09/2016 – 16h51

Compartilhe:

Fonte: TV Globo

Decisão será tomada em uma reunião no sábado (16)

Em choque com a morte de Domingos Montagner, Camila Pitanga pode ser afastada de vez da novela “Velho Chico” da TV Globo. A direção da emissora considera que a atriz não tem condições de voltar a trabalhar no folhetim após presenciar o amigo ser arrastado pela correnteza do Rio São Francisco, na última quinta-feira (15), durante um mergulho.

VOCÊ VIU? Globo descarta antecipar final de “Velho Chico”

Segundo informações divulgadas por Sônia Abrão no programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!, nesta sexta-feira (16), a decisão será tomada em uma reunião da alta cúpula do canal com a equipe da trama no próximo sábado (17).

Caso o afastamento da protagonista do projeto seja confirmado, uma das saídas já estudadas seria escalar os atores que interpretaram Santo e Tereza na primeira fase da trama – Júlia Dalavia e Renato Góes – para seguirem o roteiro previsto.

De acordo com Marcelo Serrado, o elenco da novela voltará ao local da tragédia para gravar as cenas finais da obra, após o velório de Domingos. “Estamos todos devastados, em cacos, tentando reunir o que temos para terminar este trabalho de forma digna, em homenagem ao Domingos”, contou ao jornal “O Globo”.

Tragédia

Domingos morreu afogado no Rio São Francisco, onde se passa boa parte de “Velho Chico”. O corpo do ator foi encontrado preso nas pedras, a 30 metros de profundidade, na região de Canindé do São Francisco, no Sergipe.

O artista foi levado pela correnteza enquanto tomava um banho no local com Camila Pitanga, após as gravações da novela na região.

As incontáveis demosntrações de carinho de fãs e colegas de trabalho de Domingos Montagner levaram a família do ator a agradecer as homenagens.