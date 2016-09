Reeditado, livro comemorativo aos 130 anos do Dia do Trabalhador será lançado no dia 19 de setembro

São Paulo, 16 de setembro de 2016

O ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Ronaldo Nogueira, já confirmou presença no evento de lançamento.

Em 1986, o Centro de Memória Sindical publicou o livro 1º de Maio – cem anos de luta, escrito pelo senador italiano José Luiz Del Roio. Passados trinta anos, por iniciativa do CMS e das centrais sindicais, o livro foi reeditado e terá seu lançamento no próximo dia 19 de setembro.

A nova edição mantém o texto original, atualizando os prefácios, que serão assinados pelos presidentes Paulo Pereira da Silva – Paulinho da Força -, Ricardo Patah, Vagner Freitas, Adilson Araújo, José Calixto Ramos e Antônio Neto, além do prefácio do consultor sindical João Guilherme Vargas Netto.

Usando o exemplo da Revolução Industrial, do século 18, o livro mostra que o operariado sempre buscou se organizar e reagir às injustiças sociais. Isto porque a Revolução alterou profundamente a vida do trabalhador braçal. Os operários, inclusive mulheres e crianças, viviam em péssimas condições, com salários que se restringiam à subsistência e com uma jornada de trabalho que acentuava estas condições.

Desde os acontecimentos sangrentos nos Estados Unidos, em 1886, a data tem sido um dos marcos do movimento de trabalhadores e de sua institucionalização, acumulando uma crônica rica e variada, que vai da luta pelas quarenta horas semanais até as multidões reunidas nas comemorações com festa e sorteios no Brasil.

Desta forma, a adoção do 1º de Maio como Dia do Trabalhador se consolidou como um evento emblemático, que evidencia o fortalecimento do movimento sindical. Hoje em dia, com impudor, os adversários dos trabalhadores tentam mascarar isto, e disparam provocações como a proposta de uma jornada semanal de 80 horas. Os cento e trinta anos do Dia do Trabalhador corroboram, entretanto, a capacidade do povo em rechaçar seus malfeitores.

A história do 1º de Maio é uma história aberta e em construção. Esta nova edição do livro, e a intenção unitária que a sustenta, garantem à sociedade brasileira, o registro de uma vida longa de lutas que o movimento sindical teve no passado e terá no futuro.

O ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Ronaldo Nogueira, já confirmou presença no evento de lançamento.

Lançamento:

Data: 19 de setembro de 2016 (segunda-feira)

Horário: 17 horas

Local: Sindicato dos Comerciários de São Paulo

Endereço: Rua Formosa, 99, térreo.

Serviço:

Autor: José Luiz Del Roio

Editora: Centro de Memória Sindical | Edição: 2ª | Ano: 2016

Encadernação: brochura | 176 Páginas | ISBN: 9788566157109

Impresso com papel chambril book 90gr | Tiragem: 30 mil exemplares

Preço: 20 reais

Mais informações:

João Carlos Gonçalves, Juruna

Secretário-geral da Força Sindical



José Luiz Del Roio

Autor do Livro



Milton Cavalo,

presidente do Centro de Memória Sindical