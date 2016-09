Lidar com as próprias emoções é desafio para crianças e jovens no século XXI

Experiências que provocam sensações variadas devem ser estimuladas desde cedo, segundo especialistas. Jogos de raciocínio podem ser uma opção

Considerada por muitos especialistas como “o mal do século”, a ansiedade afeta cerca de 33% da população mundial, segundo dados da OMS. Crianças e adolescentes não escapam das estatísticas: algumas pesquisas, como a desenvolvida pelo Departamento de Psiquiatria da USP, sugerem que pelo menos 10% sofrem de algum transtorno ansioso no Brasil. A tendência é reforçada por outro estudo, feito pela MindGroup, no qual os estudantes que se declaram mais ansiosos na resolução de questões de matemática, tiveram desempenho 23% pior que os demais.

Como ajudá-los a controlar melhor suas emoções? Para Sandra Garcia, Diretora Pedagógica da Mind Lab e especialista em neurociência, é preciso antes de tudo entender o momento histórico vivido hoje. “As pessoas têm corrido atrás de algo, de uma felicidade que está por vir. Não vivem o momento presente, não curtem os pequenos prazeres do dia a dia”, diz. “Acreditam que a felicidade virá com a entrada de um filho na universidade, comprando uma casa nova ou o carro mais moderno. Assim, não aproveitam o que têm e nem as pessoas que estão ao seu redor. Vivem os processos aceleradamente, sempre ansiosos pelo que virá. O foco está sempre no futuro e, por isso, enfrentam a dificuldade de viver processos, o que também afeta os mais jovens”, explica Sandra.

Não há quem nunca tenha ficado ansioso ou experimentado outros sentimentos hoje considerados negativos, emoções que são inerentes ao ser humano. O desafio, no entanto, é aprender a lidar com elas. Para isso, é fundamental que sejam vivenciadas situações concretas, simuladas por meio de jogos, que permitam extravasar sentimentos como raiva, frustração e dor. “Ninguém é feliz o tempo todo, não amamos as pessoas com a mesma intensidade todos os dias. Isso é um mito. As crianças precisam ter consciência disso”, alerta Sandra.

Nesse contexto, os jogos simbólicos e de raciocínio se mostram uma maneira eficiente de colocar crianças e adolescentes em contato com sentimentos que todos nós devemos aprender a dominar para chegar à vida adulta com equilíbrio emocional.

“Não é pelo discurso, mas pela experiência vivida que se aprende. Quando uma criança perde uma partida em um jogo, é preciso explorar as emoções que aparecem. O que fazer? É importante desenvolver a consciência e lidar com as frustações que vão surgir ao longo da vida, aprendendo a se fortalecer a partir delas. Lidar com o ganhar e o perder.” – ressalta Sandra Garcia.

Habilidades socioemocionais

O conjunto de emoções e a maneira como lidamos com elas tem nome: habilidades socioemocionais. Essas competências nos permitem desenvolver, entre outras coisas, a capacidade do bom relacionamento interpessoal, da resolução de problemas e do autoconhecimento.

Para Anita Abed, psicopedagoga da Mind Lab e autora do estudo “O desenvolvimento das habilidades socioemocionais como caminho para a aprendizagem e o sucesso escolar”, texto produzido para o Conselho Nacional de Educação (Unesco), o ambiente escolar precisa urgentemente trabalhar as competências.

“Deve haver uma parceria entre escola e família, claro, mas muitos pais estão perdidos e não sabem o que fazer, então é hora de a escola capacitar o professor e assumir essa responsabilidade. Para isso, é fundamental desenvolver as habilidades socioemocionais do educador. Professores, alunos e familiares, em um contato próximo e intenso possibilitado pelos jogos, em um contexto lúdico e de simulação da realidade, se enriquecem pessoalmente e fortalecem os laços entre si.” – enfatiza Anita. O resultado, a longo prazo, é a construção de cidadãos resilientes, com capacidade de enfrentar situações frustrantes ou dolorosas através do controle das próprias emoções.

Sobre a Mind Lab (www.mindlab.com.br) – A Mind Lab é reconhecida mundialmente por sua abordagem inovadora voltada para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais de crianças e jovens, para que eles estejam preparados para enfrentar os desafios da vida moderna. Fundada em Israel em 1994, a empresa já beneficiou mais de 2 milhões de estudantes ao redor do mundo, com presença em 25 países, dentre eles China, Estados Unidos, Reino Unido e Turquia. Sua metodologia exclusiva conta com três pilares: jogos de raciocínio, usados intencionalmente, métodos metacognitivos e professor mediador, apoiando os estudantes a transferirem os aprendizados com jogos para a vida real. No Brasil, onde hoje fica a sede da empresa, a Mind Lab é parceira de mais de mil instituições de ensino do setor público e privado e conta com cerca de 20 mil professores certificados para aplicação do Programa MenteInovadora, que é integrado ao currículo com uma aula semanal. Com a finalidade de ampliar o engajamento e impacto na formação dos jovens, a Mind Lab tem investido também no desenvolvimento de soluções complementares, tais como a plataforma de preparação para ENEM e Vestibulares MISSU, o portal de games MindLab.NET, o aplicativo Conectados.

