Mercado Pago cresce 102% em volume de pagamentos fora do Mercado Livre no segundo trimestre

Crescimento de três dígitos se repete pelo quinto trimestre consecutivo; Considerando todas as transações realizadas no segundo trimestre deste ano, online e offline, o volume total de pagamentos foi de US$ 1,81 bilhão

São Paulo, 16 de setembro de 2016 – Pelo quinto trimestre consecutivo, a empresa de soluções de pagamentos Mercado Pago alcança um crescimento de três dígitos no volume de pagamentos registrados em lojas que operam fora do marketplace Mercado Livre. No segundo trimestre de 2016, esse volume cresceu 102% em moeda constante.

A estratégia de oferecer serviços de pagamentos em lojas fora do marketplace do Mercado Livre existe desde 2010 e tem sido essencial para escalar o crescimento de Mercado Pago no comércio eletrônico da América Latina. Principalmente no Brasil, onde a empresa já está em 100% das transações realizadas dentro do marketplace. “Nosso potencial de crescimento hoje é maior fora da plataforma. Há inúmeras lojas online crescendo e precisando de soluções de pagamentos”, afirma o vice-presidente do Mercado Pago no Brasil, Marcelo Coelho.

Ao todo, dentro e fora do Mercado Livre, foram realizadas 31,9 milhões de transações de pagamentos via Mercado Pago no período, o que representa um crescimento de 76% ano sobre ano. O volume total de pagamentos online e offline foi de US$ 1,81 bilhão, um aumento de 102% em moeda constante e de 51% em dólares.

“Esses resultados refletem os investimentos constantes na qualidade dos serviços de Mercado Pago, com foco na experiência do vendedor e do comprador. A adoção do modelo de plataforma aberta também garante mais agilidade, conforto e customização ao pagamento. Essas soluções integradas compõem uma ferramenta completa à disposição dos clientes”, diz Marcelo Coelho.

O Mercado Pago possui doze anos de trajetória na América Latina e mais de 158 milhões de usuários. Presente em sete países – Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela – Mercado Pago oferece diversas soluções para garantir a melhor experiência de compra para o consumidor: aplicativo para transações via celular ou tablet, tela de pagamento no aplicativo nativo de diversas lojas online, tela de pagamentos para pagamentos via web e maquininhas de cartão para pagamentos presenciais.

O Mercado Pago conta com a tecnologia mais avançada em segurança na Internet e com uma equipe de especialistas em finanças, tecnologia e segurança da informação, com ampla experiência no desenvolvimento de serviços financeiros online.

