Samsung Ocean Manaus sedia evento sobre desenvolvimento de jogos com participação do Black River Studios

Promovido pelo Samsung Instituto de Desenvolvimento para a Informática da Amazônia – SIDIA, Black River Dev Night apresenta ecossistema de desenvolvedores inseridos na comunidade local.

São Paulo, 16 de setembro de 2016 – O Samsung Ocean Manaus, fruto da parceria entre a Samsung e a Universidade Estadual do Amazonas (UEA), será palco para o Black River Dev Night, evento que tem como objetivo demonstrar para a comunidade amazonense o universo do desenvolvimento de jogos eletrônicos e os profissionais que atuam neste mercado na região, marcado para 22 de setembro, às 19h. Na ocasião, palestrantes ligados a diferentes áreas, como arte, programação e experiência do usuário (UX), mostrarão ao público o processo usado para criar os games. Os interessados devem se inscrever por meio do site www.oceanbrasil.com.

O Black River Studios, estúdio ligado ao Samsung Instituto de Desenvolvimento para a Informática da Amazônia (SIDIA), destaca-se entre os principais desenvolvedores nacionais e promove a oportunidade de conhecimento e integração. “O estúdio está em expansão e essa é a hora de ampliar a integração com a comunidade local e buscar novos talentos para o nosso time”, comenta Edival Lago, produtor lead e gerente de projetos e qualidade do Black River Studios.

Segundo Lago, uma ação desse tipo costuma render bons frutos para um organismo que está crescendo. “Promovendo o evento no Samsung Ocean Manaus e abrindo ao público em geral, acreditamos que podemos formar uma nova audiência e atrair o interesse para profissões e especializações do mundo digital”, completa.

O evento reservará parte da agenda para que os desenvolvedores do estúdio conduzam conversas com o público, a fim de explicar os passos do desenvolvimento de jogos e, ao mesmo tempo, atuem como “olheiros” de novos talentos. Ao final, os organizadores divulgarão as vagas que estão abertas no Black River Studios.

O Black River Studios, em parceria com o Samsung Ocean, instalado na Universidade Estadual do Amazonas, fortalece o elo entre a tecnologia, a iniciativa privada e a academia, promovendo o diálogo e atividades entre diferentes tipos de público e, consequentemente, agregando múltiplos talentos ao ecossistema de Manaus.

Black River Studios em evidência

Em julho deste ano, Victor Hasselmann e Kleverson Paixão, representantes do Black River Studios, atuaram como debatedores do BRVR 2016, congresso sobre realidade virtual realizado em São Paulo, e o SIDIA foi um dos principais patrocinadores do evento.

Em outubro de 2015, o estúdio lançou seu primeiro jogo, Finding Monsters, desenvolvido por profissionais locais. No último dia 9, a aplicação ganhou o prêmio de melhor visual em games no Festival de Jogos do SBGames, o mais tradicional concurso da produção nacional de jogos digitais. O game se baseia em uma história nos moldes de “Alice no País das Maravilhas”, criada por Martin Olson – um dos escritores do desenho “Phineas e Ferb” – na qual os protagonistas Jake e Tess descobrem uma passagem mágica do seu quarto para o mundo. Enquanto isso, os jogadores precisam encontrar e fotografar todos os monstros inusitados que aparecem no caminho, para salvar esse lugar encantado. O aplicativo está disponível para uma grande variedade de smartphones e tablets Android, totalmente grátis. Saiba mais em: http://findingmonstersadventure.com/.

SERVIÇO:

Black River Dev Night

22 de setembro, às 19h

Ocean Manaus – Escola Superior de Tecnologia – EST/UEA – Av. Darcy Vargas, 1.200 – Chapada, Manaus – AM

Inscrições: www.oceanbrasil.com

Sobre o Black River Studios

O Black River Studios é um estúdio de desenvolvimento de jogos ligado ao Samsung Instituto de Desenvolvimento para a Informática da Amazônia – SIDIA, que faz parte do centro de Pesquisa & Desenvolvimento da Samsung. Para mais informações, acesse: http://blackriverstudios.net/#home.

Sobre o Samsung Ocean Manaus

O Samsung Ocean Manaus é um centro de capacitação tecnológica idealizado pela Samsung, em parceria com a Universidade Estadual do Amazonas (UEA), onde está instalado, com infraestrutura moderna voltada para treinamentos, palestras e atividades práticas abertas a diversos públicos: estudantes, desenvolvedores e interessados em geral.

Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd.

A Samsung Electronics inspira o mundo e cria o futuro com ideias e tecnologias inovadoras. A companhia está redefinindo o mundo de TVs, smartphones, wearables, tablets, câmeras, eletrodomésticos, impressoras, equipamentos médicos, sistemas de conexão, semicondutores e soluções LED. Para saber mais e conferir as últimas novidades sobre a Samsung, visite a Sala de Imprensa Samsung no www.news.samsung.com.