Dois brasileiros estão entre os finalistas de campeonato mundial de skate street amador

JP Oliveira, de São José dos Campos (SP), e Izael Miranda, de Cuiabá (MT), enfrentarão skatistas de outros 22 países

Depois de mais de um mês de etapa online, os 24 finalistas do Red Bull Skate Arcade, campeonato mundial de skate street amador, foram definidos. Entre eles, estão João Pedro Oliveira, primeiro colocado do ranking, e Izael Miranda, vencedor do nível “Freestyle”. Os dois buscarão o título contra skatistas de outros 22 países na final mundial do evento no IAPI Skate Plaza, Porto Alegre (RS), no dia 5 de novembro.

JP Oliveira, 21 anos, que já participou de uma decisão do Red Bull Skate Arcade em 2014, em Barcelona, teve que cumprir a etapa online do evento para garantir uma vaga na final mundial deste ano. Foram oito níveis desbloqueados a cada semana, desde o início de julho, para que os participantes gravassem uma manobra e fizessem o upload no site. Cada vídeo foi julgado por uma comissão técnica, que avaliou cada participação a partir de originalidade, execução e estilo. Além disso, a pontuação foi formada pelo número de visualizações, agilidade no upload e votos de internautas.

“É muito bom estar de volta. Ano passado, sofri uma lesão na época do campeonato e não consegui enviar as manobras para participar. Neste ano, deu tudo certo e estou super feliz de ter conquistado a vaga”, disse JP. “O formato do evento é algo que me motiva bastante, porque não me sinto pressionado. Você é livre para usar sua criatividade e filmar suas manobras. Em Porto Alegre, vou fazer o que faço todos os dias: andar de skate e me divertir”, completou.

Já Izael Miranda, de 31 anos, garantiu a vaga na decisão ao vencer o nível “Freestyle”, uma categoria bônus na qual os participantes podiam escolher qualquer manobra para gravar e enviar. O vencedor garantia presença na grande final automaticamente, independentemente do resultado nos outros níveis.

“A vida inteira andei de skate por amor, sem me preocupar com campeonato. Participar da final do Red Bull Skate Arcade, para mim, é uma oportunidade de participar de um grande evento, mostrar meu skate, conhecer pessoas novas e representar meu país”, comentou Izael. “Participo de campeonato porque dá vontade de fazer parte de tudo aquilo, mas nunca vou focado em ser o campeão. Só quero dar meu role de skate e me divertir”, acrescentou sobre a expectativa para a decisão mundial.

No total, 24 skatistas entre os países inscritos ganharam a chance de disputar a final mundial em Porto Alegre, com base no ranking formado após o fim da etapa online. Além de JP Oliveira e Izael Miranda, atletas de países como Estados Unidos, Colômbia, México, Holanda, Espanha, Rússia, Eslovênia, entre outros, virão ao Brasil em busca do título do Red Bull Skate Arcade 2016.

“Fiquei muito animado quando soube que era um dos finalistas, mas também um pouco nervoso por saber que vou para um lugar no qual nunca estive antes. Levo minha maior qualidade para o Brasil: o fato de eu ter uma grande variedade de manobras incríveis!”, comentou o americano Garrett Ginner.

“Confesso que chorei quando recebi a notícia de que estava na final, foi uma sensação indescritível. Nunca saí do meu país, então, mais do que vencer, eu espero fazer novas amizades e abrir espaço para minha carreira como skatista”, disse David Fernandez, da Guatemala.

A final mundial do Red Bull Skate Arcade 2016 acontece no IAPI Skate Plaza, em Porto Alegre, no dia 5 de novembro a partir das 11h (horário de Brasília).

Confira os finalistas do Red Bull Skate Arcade 2016:

João Pedro Oliveira (Brasil)

John Bejarano (Colômbia)

Garrett Ginner (Estados Unidos)

Hazel Pichardo (México)

Juan Ignacio Menicucci (Argentina)

Victor Orozco (Chile)

Juan Peña (Venezuela)

Angelo Caro (Peru)

Marcel Rieger (Áustria)

Adrian Hirt (Alemanha)

Douwe Macaré (Holanda)

Christian Estrada (Espanha)

Roy Acosta (Costa Rica)

Pavel Mushkin (Rússia)

Chris Khan (Eslovênia)

David Fernández (Guatemala)

Luis Aponte (Panamá)

Tim Prozorov (Estônia)

Albert Aguirre Mejia (El Salvador)

Jorge Simões (Portugal)

Dominik Jaworowski (Polônia)

Andrey Ryzhov (Ucrânia)

Karel Jansses (Bélgica)

Izael Miranda (Brasil)

