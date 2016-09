Torcida entra em confronto com a PM no intervalo do Dérbi

Organizada do Corinthians quebrou acrílico que divide arquibancada do campo

Bruno Cassucci e Thiago Ferri

17 set 2016

A Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, entrou em confronto com a Polícia Militar no intervalo do clássico contra o Palmeiras, neste sábado, na Arena, em Itaquera. Uma divisória de acrílico, que separa a arquibancada do setor Norte do gramado, foi quebrada. Não há relatos de feridos ou detidos.

Torcedores quebraram uma divisória de acrílico que separava a arquibancada do campo

A confusão começou após um policial retirar faixas com letras que formavam um mosaico escrito “Gaviões da Fiel”. Desde abril as organizadas estão proibidas de entrar em estádios de São Paulo com bandeiras ou instrumentos que a identifiquem por determinação da Secretaria de Segurança Pública.

Revoltados, corintianos atiraram objetos e tentaram agredir policias, que estavam em menor número. Após alguns minutos, a confusão foi controlada.

Antes da bola rolar, na entrada das equipes em campo, membros da organizada também acenderam sinalizadores, artefatos proibidos pela CBF. Contudo, eles logo foram apagadas e não prejudicaram o início do Dérbi.

NA BRONCA

Ainda no fim do primeiro tempo torcedores que estavam no setor Oeste Inferior se voltaram para o camarote onde estava a diretoria do Timão e xingaram o presidente do clube, Roberto de Andrade.

