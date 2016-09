Ciclista morre após sofrer acidente em prova na Paralimpíada

Bahman Golbarnezhad disputava a prova de estrada, sofreu uma queda em uma das descidas do percurso no Recreio dos Bandeirantes

LANCE!

17 set 2016

O penúltimo dia dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro foi marcado por uma triste notícia. O ciclista iraniano Bahman Golbarnezhad, que disputava a prova de estrada, morreu após sofrer uma queda e bater a cabeça no percurso.

saiba mais

Após bronze, Lauro Chaman leva prata no ciclismo de estrada

Como a China se tornou a maior potência paralímpica?

Daniel Dias vence e vai à final nos 100m livre



Ciclista iraniano de 48 anos morreu após sofrer uma queda na prova do ciclismo de estrada no Rio (Foto: Divulgação)

Foto: LANCE!

A competição aconteceu no Recreio dos Bandeirantes, e em uma das descidas do trajeto de 15km, o atleta de 48 anos da classe C4 (amputados ou com coordenação limitada) saiu da pista, caiu e chocou-se fortemente com a cabeça, sofrendo um traumatismo craniano.

Golbarnezhad ainda foi levado ao hospital por uma ambulância, mas, ainda no caminho, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. O iraniano disputava sua segunda Paralimpíada, sendo a primeira em Londres (ING), em 2012, e teve como melhor resultado nesse ano a 14ª posição na disputa contrarelógio, no último dia 14.

LANCE!