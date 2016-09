Atleta iraniano morre após acidente em prova de ciclismo de estrada

Prova do ciclismo de estrada masculino categoria C4.-5 foi realizada no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro Marco Antonio Teixeira/MPIX/CPB/Direitos Reservados

O atleta iraniano Bahman Golbarnezhad morreu hoje (17) após um grave acidente durante a prova de ciclismo de estrada C4-5 dos Jogos Paraolímpicos Rio 2016, disputada esta manhã no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A morte do atleta foi confirmada pelo Comitê Paralímpico Internacional. Bahman Golbarnezhad receberá uma homenagem na Vila dos Atletas às 18h.

O iraniano caiu com sua bicicleta em um dos trechos do percurso. Ele chegou a receber atendimento de emergência no local do acidente e foi levado para um hospital.