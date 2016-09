​Outback Steakhouse tem opções leves e saborosas para a Primavera‏

A estação mais florida do ano começa no dia 23 de setembro e o Outback Steakhouse tem opções irresistíveis para o período. Na Capital, o Outback Steakhouse fica no Shopping Campo Grande. Como entrada, a sugestão é o Spicy Shrimp Dip (R$ 44,50), uma generosa combinação de camarões e queijos finos temperados com o molho El Fuego, gratinados ao ponto e servidos com tortillas crocantes. Para o prato principal, além do já famoso Chicken Pasta Primavera, uma opção que tem a estação no nome e traz o fettuccine ao molho Alfredo com legumes e tiras de frango grelhado (R$ 47,75), a casa oferece também o South American Salmon, um clássico salmão finamente temperado e grelhado servido com molho Remoulade e legumes ao vapor (R$ 55,75).

Para harmonizar com a refeição, a boa pedida é o refrescante e aromático vinho Outback White Selection (R$ 72) feito com a uva Torrontés, produzido na Argentina pela Bodegas Salentein especialmente para o Outback. Servido em temperatura ideal, o rótulo também está disponível em taça (R$ 23). Para adoçar, um cheesecake no estilo New York, com uma fatia servida com calda de raspberry, chocolate ou caramelo (R$ 25,50).

Patricia Belarmino