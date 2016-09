Ação leva oficinas, serviços de saúde, orientação profissional e jurídica para a região das Moreninhas

Atividades serão realizadas pela Anhanguera e fazem parte do Dia do Ensino Responsável

Neste sábado, das 8h às 12h, a Anhanguera promove o Dia do Ensino Responsável, com diversas atividades gratuitas na Associação de Moradores das Moreninhas. Serão diversas oficinas, atendimentos na área de Saúde, assistência jurídica, orientação profissional e educacional, além de ações recreativas.

Dentre os serviços prestados, alunos e professores dos cursos de Biomedicina e Fisioterapia realizam aferição de pressão, importante para identificação da hipertensão; exame instantâneo de glicemia para avaliar a quantidade de açúcar no organismo, que auxilia também no diagnóstico do diabetes; medição do índice cintura quadril (ICQ), teste que revela se há propensão de desenvolvimento de doença cardiovascular; e avaliação postural. “Também estão disponíveis 30 vagas para o curso básico de primeiros socorros, em que serão ensinados procedimentos e cuidados para situações de asfixia, queimaduras, afogamento, desmaio e hemorragia”, completa a coordenadora de Enfermagem, Liara Santos.

Para desenvolvimento profissional da comunidade, os cursos de Administração, CST em Recursos Humanos e CST em Logística promovem oficinas sobre elaboração de currículos e entrevista de emprego. Além disso, o Núcleo de Práticas Jurídicas da Anhanguera estará presente para prestar orientação à população em todas as áreas do Direito e a Funtrab oferecerá vagas de trabalho. “Nosso intuito com o Dia do Ensino Responsável é trazer benefícios para a comunidade, ao mesmo tempo em que proporcionamos conhecimento prático aos alunos, pois durante o atendimento, com o acompanhamento dos professores, os acadêmicos exercitam a teoria aprendida em sala de aula, tornando-se profissionais com visão cidadã”, explica a diretora da Anhanguera, Marlucy Xavier.

A programação também tem o intuito de conscientizar a comunidade. Em parceria com a Energisa, estudantes dos cursos de Engenharias Elétrica, Produção e Controle e Automação orientarão sobre formas de reduzir o consumo e os cuidados necessários na utilização da energia elétrica. A Agetran realizará atividades sobre educação no trânsito e a Polícia Rodoviária Federal marca presença com o ônibus do projeto “Cinema Rodoviário”. Já os alunos de Engenharias Mecânica e Civil, juntamente com o Rotary, promoverão uma oficina de pipas para divertir as crianças presentes.

Contribuição nacional

O Dia do Ensino Responsável na Anhanguera de Campo Grande faz parte da 12ª edição da Campanha de Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, uma ação promovida pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES), desde 2005. Este ano a campanha acontece de 12 a 17 de setembro, por todo o Brasil.

Serviço

Centro Universitário Anhanguera | Dia do Ensino Responsável

Data: 17 de setembro

Horário: das 8h às 12h

Local: Associação de Moradores das Moreninhas

Endereço: Rua Anaca, 185, Moreninha II.

