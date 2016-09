Londrina e Ceará empatam e perdem chance de entrar no G4 da Série B

Londrina e Ceará se encontraram no Estádio do Café na tarde deste sábado em busca de uma vaga no G4, a zona de acesso da Série B, mas nenhum dos dois conseguiu cumprir a missão. Na partida válida pela 26.ª rodada, não saíram de um empate por 1 a 1 e seguem abaixo dos quatro primeiros colocados. Ambos continuam empatados com 39 pontos. O time londrinense leva vantagem no saldo de gols (5 a 3).

A partida começou com uma qualidade técnica muito baixa, com dois times muito cautelosos e sem atitude. Foram necessários 30 minutos de bola rolando e uma falta para surgir o primeiro lance de perigo. Paulinho cobrou e Matheus cabeceou, mas o goleiro Éverson fez bela defesa e evitou o gol londrinense. Depois disso, pouco aconteceu dentro das quatro linhas.

Após a monotonia da primeira etapa, os times voltaram do intervalo com uma nova postura e logos aos três minutos o Ceará teve boa chance com Jô, que parou em defesa de Éverson. O visitante insistiu e conseguiu abrir o placar aos sete. Bill roubou a bola no campo de ataque e tocou para Felipe Menezes marcar seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

Mas a alegria cearense durou pouco tempo. Aos dez minutos, o árbitro Rufino Ribeiro Filho viu um toque de mão de Felipe Menezes dentro da área e marcou pênalti. Germano cobrou e deixou tudo igual.

O restante do jogo se resumiu ao Londrina buscando a virada e o Ceará se defendendo. O time da casa teve ao menos quatro boas oportunidades, mas não aproveitou.

O Ceará volta a campo às 21h30 da próxima terça-feira, quando encara o Luverdense, no Castelão. O Londrina joga contra o Vila Nova, às 16h30 do próximo sábado, no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 1 CEARÁ

LONDRINA – Marcelo Rangel; Igor Bosel, Everton Sena, Matheus e Paulinho; Germano, França (Anderson), Fillipe Soutto (Netinho) e Zé Rafael; Jô e Keirrison (Alisson Safira). Técnico: Cláudio Tencati.

CEARÁ – Éverson; Eduardo, Douglas Marques, Ewerton Páscoa e Thallyson (Thiago Cametá); Baraka, Richardson (Diego Felipe), Felipe (Lelê), Felipe Menezes e Wescley; Bill. Técnico: Sérgio Soares.

GOLS – Felipe Menezes aos sete e Germano aos 12 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rufino Ribeiro Filho (PE).

CARTÕES AMARELOS – Keirrison e Paulinho(Londrina); Thallyson e Richardson, Éverson(Ceará).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO 4.660 pagantes (5.349 total).

LOCAL Estádio do Café, em Londrina (PR).