‘MSN’ marca e Barça goleia Leganês; Atlético também atropela

O Barcelona goleou neste sábado por 5 a 1 o Leganês (13º), neste sábado pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol, com dois gols de Messi e outros de Suárez, Neymar e Rafinha, e assumiu a liderança provisória da competição, enquanto o Atlético de Madri (3º) atropelou por 5 a 0 o Sporting (5º).

Na partida de abertura da rodada, a equipe catalã atropelou o modesto clube da periferia de Madri, recém-promovido à elite do futebol espanhol pela primeira vez em sua história.

Messi (15, 55 minutos), Neymar (44), e Suárez (31), que também deu passes para dois gols, construíram a goleada do Barça, que ainda viu Rafinha (64) fechar a conta e marcar o quinto gol com um bela chute de fora da área.

O brasileiro Gabriel marcou o gol de honra do Leganês a dez minutos do apito final, acertando cobrança de falta precisa.

“É uma vitória importante. Foi um adversário difícil que pressionou muito nossa saída de bola. Tentaram complicar nossa vida, mas conseguimos aproveitar os espaços e contra-atacar”, analisou o técnico do Barça, Luis Enrique.

Os catalãs ostentam a liderança provisória da Liga Espanhola com 9 pontos em quatro jogos, mesma pontuação do Las Palmas, que derrotou em casa o Málaga por 1 a 0, com gol de Jeronimo Figueroa.

– Atlético também goleia –

Após a vitória do Barça, o Atlético de Madri entrou em campo e seguiu os passos do time catalão goleando por 5 a 0 o Sporting Gijón, com dois gols do francês Antoine Griezmann (2, 31) e Fernando Torres (72, 90), além de outro do também francês Kevin Gameiro (5).

Com a vitória, os ‘colchoneros’ seguem se recuperando do início ruim de Liga Espanhola e passam a ocupar a quarta colocação com 8 pontos, a um de Barcelona, Las Palmas e Real Madrid (2º), que poderá se distanciar novamente no domingo fora de casa contra o Espanyol (15º).

Protagonista de um excelente início de campeonato em sua segunda temporada consecutiva na 1ª divisão, o Sporting é o sétimo colocado com 7 pontos, um ponto a menos que o Sevilla, que enfrentou o Eibar (6º) e ficou no empate em 1 a 1.

— Resultados da 4ª rodada do Campeonato Espanhol:

– Sexta-feira:

Betis – Granada 2 – 2

– Sábado:

Leganés – Barcelona 1 – 5

Atlético de Madri – Sporting 5 – 0

Eibar – Sevilla 1 – 1

Las Palmas – Málaga 1 – 0

– Domingo:

(07h00) Osasuna – Celta

(11h15) Athletic – Valencia

(13h30) Villarreal – Real Sociedad

(15h45) Espanyol – Real Madrid

– Segunda-feira:

(15h45) Alavés – Deportivo

Classificação: Pts J G E D GP GS SG

1. Barcelona 9 4 3 0 1 13 5 8

2. Real Madrid 9 3 3 0 0 10 3 7

3. Las Palmas 9 4 3 0 1 11 5 6

4. Atlético de Madri 8 4 2 2 0 10 1 9

5. Sevilla 8 4 2 2 0 9 6 3

6. Eibar 7 4 2 1 1 5 4 1

7. Sporting 7 4 2 1 1 4 7 -3

8. Villarreal 5 3 1 2 0 3 1 2

9. Alavés 5 3 1 2 0 3 2 1

10. Betis 5 4 1 2 1 7 10 -3

11. Deportivo 4 3 1 1 1 2 2 0

12. Real Sociedad 4 3 1 1 1 3 4 -1

13. Leganés 4 4 1 1 2 3 7 -4

14. Athletic 3 3 1 0 2 2 3 -1

15. Espanyol 2 3 0 2 1 7 9 -2

16. Málaga 2 4 0 2 2 3 6 -3

17. Granada 2 4 0 2 2 5 10 -5

18. Osasuna 1 3 0 1 2 3 8 -5

19. Valencia 0 3 0 0 3 4 8 -4

20. Celta 0 3 0 0 3 1 7 -6

