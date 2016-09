Vôlei Nestlé supera Concilig/Vôlei Bauru no tie-break e mantém invencibilidade no Paulista

Em duelo realizado no ginásio Panela de Pressão, o time de Osasco conquistou a quinta vitória e segue na liderança

Tandara e Gabi felizes (João Neto/Fotojump)



Alta | Web

Paula: 21 pontos (João Neto/Fotojump)



Alta | Web

Comemoração (João Neto/Fotojump)



Alta | Web

Tandara na recepção (João Neto/Fotojump)



Alta | Web

Dani Lins levanta de manchete (João Neto/Fotojump)



Alta | Web

Garra de Clarice e Dani Lins (João Neto/Fotojump)



Alta | Web

Clarisse comemora (João Neto/Fotojump)



Alta | Web

Luizomar vibra com o time (João Neto/Fotojump)



Alta | Web

Bauru (SP) – O Vôlei Nestlé continua invicto no Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira (16), o time comandado pelo técnico Luizomar despachou o Concilig/Vôlei Bauru, por 3 sets a 2, parciais de 25/14, 25/17 18/25, 21/25 e 15/11, em 2h04min, em confronto realizado no ginásio Panela de Pressão. Mesmo sem Camila Brait, que se recupera de lesão no punho da mão esquerda, a equipe de Osasco superou as adversidades e chegou aos 14 pontos, permanecendo na liderança da competição. Mais uma vez Paula e Tandara brilharam. A jovem oposta, nascida em Bauru, foi a maior pontuadora da equipe, com 21 acertos e Tandara contribuiu com 20 bolas no chão.

Abraçada pela família e os amigos, Paula estava muito feliz. “Foi sensacional jogar aqui onde comecei. Encontrei muita gente conhecida e até minha primeira técnica (Joanil) estava na arquibancada. Nosso time foi muito bem nos dois primeiros sets, mas depois bobeamos e permitimos o empate. Ainda bem que conseguimos a vitória no final”, resumiu.

Tandara acompanhou o raciocínio da companheira, mas admitiu que foi mal no passe. “Sacamos muito bem no início e fomos quase perfeitas taticamente. Mas a partir do terceiro set passei a errar muito na recepção e me abalei um pouco. Nos recuperamos no tie-break, mas preciso treinar mais para que isso não se repita^, assumiu a experiente ponteira.

Os resultados positivos do Vôlei Nestlé no Paulista foram contra São Bernardo Vôlei e São Cristóvão Saúde/São Caetano, em casa, e Renata Valinhos/Country, Pinheiros e Concilig/Vôlei Bauru, como visitante. Após cinco vitórias, o time de Osasco terá pela frente o Sesi na próxima sexta-feira (23), às 19h30, no ginásio José Liberatti. Está será a última rodada da fase de classificação da competição estadual. De acordo com o regulamento do campeonato, o primeiro colocado da primeira fase avança direto para as semifinais. A etapa de quartas de final terá os confrontos do 2º contra o 7º, o 3º contra o 6º e o 4º contra o 5º.

O jogo – O Vôlei Nestlé começou de forma fulminante. Agressivo no saque, bom posicionamento de bloqueio e aproveitando os contra-ataques, não deu chance a Bauru em nenhum momento. Foi abrindo, 10-4, 16-8 até fechar em 25-14. Paula (5) e Gabi (4) foram os destaques na pontuação.

Mesmo ritmo da parcial anterior, o Vôlei Nestlé manteve a pressão sobre o adversário. Foram três aces e quando não marcava ponto direto desestabilizava a recepção. O bloqueio garantiu outros três pontos e amorteceu alguns ataques, facilitando a efetividade dos contra-ataques. Set concluído em 25-17. Tandara anotou cinco acertos e Bia contribuiu com quatro.

O Vôlei Bauru voltou com outra disposição e foi crescendo conforme a empolgação da torcida aumentava no ginásio Panela de Pressão. Comandou o placar, sempre com boa vantagem. As visitantes esboçaram uma reação e chegaram a ficar a dois pontos, 11-13, mas não adiantou. Bauru venceu a parcial em 25-18.

Dois sets quase perfeitos do Vôlei Nestlé e um do Vôlei Bauru. Era natural que o quarto set fosse equilibrado. E seguiu assim até 21-21, sem ninguém abrir vantagem de mais de 2 pontos. Justamente na fase decisiva da série, as visitantes erraram quatro vezes seguidas. As donas da casa marcaram 25-21 e levaram o jogo para o quinto set.

Tie-break disputado ponto a ponto até a virada de lado, com vantagem de 8-7 para o Vôlei Nestlé. Forçando o ritmo, as visitantes abrem 13-9, mas permitem uma pequena reação de Bauru, 13-11. Duas bolas para Tandara e fim de partida: 15-11. Contra-ataque funcionou, com 8 pontos, e o bloqueio marcou 2 vezes.

Pelo Vôlei Nestlé jogaram e marcaram: Carol Albuquerque (2), Paula (21), Tandara (20), Gabi (14), Bia (11), Saraelen (6) e a líbero Clarisse. Entraram: Dani Lins (1), Bruna Neri (2). Técnico: Luizomar de Moura.

Pelo Concilig/Vôlei Bauru jogaram e marcaram: Juma (6), Bruna (23), Thaisinha (12), Mari Cassemiro (14), Carol Rodrigues (2), Angélica (10) e a líbero Dani Terra. Entraram: Letícia (1), Raquel (2), Lyara (2), Carol Assad e a líbero Dayse. Técnico: Fabiano Kwiek.

Histórico de Osasco no Paulista – O Vôlei Nestlé é o atual tetracampeão Paulista. O time de Osasco venceu Campinas, em 2012, o Sesi, em 2013, o São Cristóvão Saúde/São Caetano, em 2014, e o Sesi, em 2015. Além dos quatro títulos consecutivos, o clube detém a hegemonia na competição estadual, com 13 conquistas. O clube da cidade foi campeão nas edições de 1996, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014 e 2015.

Nutrindo os Sonhos dos Jovens – De olho no futuro e na nova geração do vôlei brasileiro, o Vôlei Nestlé reforçou o DNA de seu projeto ao firmar parceria com o Programa Global “Nutrindo os Sonhos dos Jovens”, lançado pela Nestlé na Europa em 2013 e que chegou ao Brasil no final de 2015. O time para a temporada 2016/17 apresenta uma mescla de atletas experientes com jovens que buscam espaço em um clube tradicional como Osasco. Jogadoras vitoriosas e consagradas como Carol Albuquerque, Dani Lins, Tandara e Camila Brait serão as mentoras das novatas. O programa está voltado para a capacitação de jovens para qualificá-los profissionalmente.

Tabela do Campeonato Paulista

Fase de classificação

26/08 – Vôlei Nestlé 3 x 0 São Bernardo – Osasco

02/09 – Renata Valinhos/Country 0 x 3 Vôlei Nestlé – Valinhos

06/09 – Pinheiros 1 x 3 Vôlei Nestlé – São Paulo

13/09 – Vôlei Nestlé 3 x 1 São Cristóvão Saúde/São Caetano – Osasco

16/09 – Concilig/Vôlei Bauru 2 x 3 Vôlei Nestlé – Bauru

23/09 – 19h30 – Vôlei Nestlé x Sesi – Osasco

Canais:

Facebook: www.facebook.com/nestlefamiliamaisativa

Twitter: www.twitter.com/familianestle

YouTube: www.youtube.com/nestlebrasil

Instagram: @familiamaisativa / www.instagram.com/familiamaisativa

Mais informações:

ZDL – Rafael Zito

rafaelzito@zdl.com.br

F: 11 991988505

Siga a ZDL no twitter: twitter.com/ZDLcomunica

e no facebook ZDL Comunicação