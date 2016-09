Brasília, 16 de setembro de 2016

Disseminação de frase mentirosa atribuída a procurador em denúncia contra Lula é repudiada

A defesa do ex-presidente Lula e muitos dos seus apoiadores recorreram a uma frase mentirosa atribuída a procuradores federais que atuam na Operação Lava Jato para proteger o petista da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal na última quarta-feira (14). Deputados do PSDB manifestaram nesta sexta-feira (16) confiança no trabalho do MPF e lamentaram a disseminação de mentiras para tentar enfraquecer as graves acusações. Leia mais

Jutahy Junior lembra que não são adversários, mas MPF que acusa líder petista

O deputado Jutahy Junior (BA) disse que o ex-presidente Lula empregou a tática da vitimização ao tentar se defender da denúncia do Ministério Público Federal (MPF) que o acusou de crime de lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa, seguindo, na avaliação do parlamentar, fundamentalmente uma estratégia política. Leia mais

A pedido de tucanos, Comissão de Educação debaterá reformulação do Ensino Médio

A Comissão de Educação aprovou nesta semana a realização de reunião de audiência pública visando debater a reformulação do ensino médio no país. De autoria dos deputados Lobbe Neto (SP) e Izalci (DF), o requerimento propõe que sejam ouvidos especialistas. Essa reformulação já foi debatida em Comissão Especial que apreciou o Projeto de Lei 6.840/2013, votado em 2014. Izalci é autor do Projeto de Lei nº 5.115, que propõe novas diretrizes curriculares, articulação com o ensino técnico e ampliação da carga horária. Leia mais

PL amplia atendimento prioritário para pacientes submetidos a quimioterapia e radioterapia

A deputada Geovania de Sá (SC) apresentou projeto de lei para alterar legislação datada de 2000 que trata do atendimento prioritário, estabelecendo a extensão também aos pacientes submetidos a quimioterapia e radioterapia. A parlamentar explica que sua proposta foi elaborada com base numa constatação: há indivíduos que, devido a sua condição, têm dificuldades maiores que as normais para se locomover ou permanecer em pé durante longo tempo. Leia mais

Projeto cria Bolsa de Desempenho Esportivo para atletas de alto rendimento

Com o objetivo de incentivar o esporte brasileiro, o deputado Luiz Carlos Hauly (PR) apresentou projeto de lei com o objetivo de criar a Bolsa de Desempenho Esportivo para atletas participantes do esporte de alto rendimento. O parlamentar explica que os critérios de seleção, bem como o valor do benefício financeiro concedido, será fixado pelo respectivo Poder Executivo Federal, Estadual ou Distrital, de acordo com estudos técnicos, observando o limite orçamentário disponível de cada unidade de treinamento acolhedora. Leia mais

Especialistas defendem classificação biopsicossocial para deficiências em debate proposto por Eduardo Barbosa

Em audiência pública proposta pelo deputado Eduardo Barbosa (MG) ocorrida na terça-feira, especialistas defenderam a classificação de deficiências por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. O encontro foi promovido pelas comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CPD); de Seguridade Social e Família; e de Trabalho, de Administração e Serviço Público, e debateu a metodologia utilizada para classificar a deficiência e o grau de funcionalidade à luz da Lei Brasileira de Inclusão (LBI / Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei 13.146/15). Leia mais

O enganador de serpentes – Análise do Instituto Teotonio Vilela

Luiz Inácio Lula da Silva teve na quinta-feira oportunidade de defender-se das graves acusações que o Ministério Público lhe fez, provando que ele foi o astro-rei do esquema criminoso que vigorou no país nos últimos anos. Não o fez. O petista optou pela via de sempre: pregar para seus convertidos. Contra a dura realidade, Lula não tem o que dizer. Leia mais

Artigo: “Pelo fim do foro privilegiado”, por Luiz Carlos Hauly

As manifestações de 2013 incluíram na agenda política um tema espinhoso e que exige a manifestação urgente do Congresso: o foro especial por prerrogativa de função, mais conhecido por foro privilegiado. Diversas entidades, entre elas o Ministério Público Federal, entraram em campo para exigir o fim, ou ao menos a limitação desse instituto, apontado por muitos como um instrumento não de aplicação de justiça e sim de impunidade aos detentores do foro. Que são os membros dos três Poderes (respeitando-se a tipicidade de cada um), mais os ministros do TCU e membros do Ministério Público. Leia mais

As reportagens da Rádio PSDB estão identificadas com ,

enquanto aquelas com vídeo têm o símbolo .