Escolas da Rede Municipal superam meta projetada do IDEB

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) apresentou na manhã desta quarta-feira (14), o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) referente ao ano de 2015. Das 16 escolas da Rede Municipal de Ensino que foram avaliadas por meio de provas em 2014, nove superaram a meta projetada pelo Ministério da Educação (MEC).

A nota mais alta foi da escola Joaquim Marques de Souza, que com 6.4 que superou a meta de 5.3, seguida da escola Presidente Médici, que obteve nota 6.2 e superou a meta de 5.2. As demais escolas que superaram a meta foram: Maria Eulalia Vieira com 5.9 (meta de 5.6); Olyntho Mancini com 5.8 (meda te 5.5); Maria de Lourdes Lopes com 5.7 (meta de 4.6); Eufrosina Pinto com 5.7 (meta de 5.2); Senador Filinto Muller com 5.7 (meta de 5.3); Flausina de Assunção com 5.3 (meta de 4.8) e General Nelson Custódio com 5.2 (meta de 5.1).

Já a escola Marlene Noronha atingiu a meta, de 4.9 e apenas seis escolas não obtiveram pontuação suficiente: Gentil Rodrigues Montalvão com 5.0 (meta de 5.5); Parque São Carlos com 3.7 (meta de 4.9); Elson Lot Rigo com 4.4 (meta de 5.1) e Odeir Antônio da Silva com 5.0 (meta de 5.1).

Para a secretaria de Educação, Jussara Fernandes, os resultados expressivos são fruto de um trabalho em equipe. “Esta é uma conquista de todos os funcionários da Rede Municipal, seja os que trabalham na secretaria ou nas escolas. Por isso, quero agradecer a cada um de vocês e também ao Sistema Positivo, que desde 2007 se tornou parceiro fundamental na organização da nossa proposta pedagógica”, comemorou.

Durante a apresentação dos resultados, que aconteceu no Centro Cultural Irene Marques Alexandria, os diretores das escolas que receberam as notas mais altas foram presenteados pela SEMEC.

Fonte: Assessoria de Comunicação