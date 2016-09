Cerimônia de encerramento será ao som de Ivete Sangalo

Comitê Rio 2016 dá detalhes do evento de domingo, no Marcanã, que contará ainda com nomes como Gaby Amarantos e Nação Zumbi

Celebrando a diversidade do Brasil e dos Jogos Paralímpicos, a cerimônia de encerramento do Rio 2016 promete uma mistura de sons e estilos musicais para o domingo (18), a partir das 20h, no Maracanã. Na sexta-feira, o Comitê Organizador Rio 2016 antecipou algumas das atrações que vão marcar a despedida do evento. A festa terá 2h30 de duração e será encerrada por Ivete Sangalo, mas também vai contar com shows de artistas como Gaby Amarantos, Nação Zumbi e Vanessa da Matta.

– Será uma grande celebração da diversidade. O movimento paralímpico e os atletas são um grande exemplo de convivência em paz das diferenças. Queremos celebrar essa diversidade, essa fantástica coexistência de diferentes pessoas de todo o mundo. Vai ser uma cerimônia muito musical. Do início ao fim teremos vários músicos brasileiros tocando – contou Flávio Machado, produtor executivo das cerimônias do Rio 2016.

A programação também terá seus momentos inclusivos, como a participação do grupo Batuqueiros do Silêncio, formado por jovens surdos de Recife, e dançarinos profissionais que farão acrobacias em cadeira de rodas. O Hino Nacional brasileiro será cantado por Saulo Laucas, cantor com deficiência visual. Haverá também um encontro entre Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, Armandinho e Jonathan Bastos, que toca guitarra com os pés.

– A mensagem que queremos passar é aquela que vemos nas quadras e campos. O que os atletas nos ensinam é que podemos conviver em paz e com amor. É uma inspiração o que a gente vê nas competições entre os atletas. Essa festa é para eles – comentou Flávio.

A carga total de ingressos para a cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos é de 45 mil. De acordo com o Comitê Rio 2016, restam menos de mil tíquetes para o evento, todos em uma faixa de preço que vai de R$ 400 a R$ 1 mil. A expectativa dos organizadores é de que todas as entradas sejam comercializadas até domingo.

Foto: LANCE!