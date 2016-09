Atletas Shimano competem em quatro provas no Brasil e no exterior

Shimano Sports Team estará representado nos EUA por Sabrina Gobbo, na Alemanha por Raiza Goulão, em São Bernardo do Campo (SP), pela Funvic Soul Cycles & Carrefour, e em Mariana (MG), por sete ciclistas de MTB

Sabrina Gobbo (Divulgação)



Alta | Web

Raiza Goulão na Europa (Andreas Dobslaff / EGO-Promotion)



Alta | Web

Equipe Funvic Soul Cycles & Carrefour (Luis Claudio Antunes/Bike76)



Alta | Web

Campeã brasileira de XCM, Isabella Lacerda (Thiago Lemos / pedal.com.br)



Alta | Web

José Gabriel Marques (Thiago Lemos / pedal.com.br)



Alta | Web

São Paulo (SP) – Os próximos dias serão movimentados para os atletas do Shimano Sports Team, com representantes em provas realizadas no Brasil e no exterior. Em Utah, nos Estados Unidos, a campineira Sabrina Gobbo (Trek/Shimano/Pearl Izumi) disputará final do Pan-Americano de XTerra na cidade de Odgen, marcado para este sábado (17). No dia seguinte, será a vez da goiana Raiza Goulão (Specialized Racing BR) encerrar sua temporada europeia na KMC MTB Bundesliga, em Titisee-Neustadt (ALE), competindo mais uma vez com as melhores ciclistas do mundo, como Gunn-Rita (NOR), Linda Indergrand (SUI), Anne Tauber (HOL), entre outras.

Em São Bernardo do Campo, a Funvic Soul Cycles & Carrefour terá representantes na equipe de São José dos Campos da 80ª edição dos Jogos Abertos do Interior. Os ciclistas que pedalarão pela cidade do Vale do Paraíba são: Alex Diniz, André Almeida, Carlos Manarelli, Murilo Affonso, Otávio Bulgarelli, Francisco Chamorro, Roberto Silva, Nathan Mahler, Pedro Nicácio e Magno Nazaret, no masculino; e Cristiane Silva, Daniela Lionço e Adriele Alves Mendes, no feminino.

No sábado, haverá a prova de Velocidade Olímpica e a tomada de tempo da Velocidade Individual. No domingo (18) será dia da final da Velocidade Olímpica e na segunda (19), a vez da Prova por Pontos. Na terça-feira (20), a Resistência encerrará a disputa do ciclismo. Enquanto no masculino serão oito voltas em um circuito de 12 km, totalizado 96 km. Para as mulheres, quatro voltas a serem completadas com total de 48 km.

Por fim, em Mariana, os ciclistas Shimano de MTB desafiarão as trilhas de Minas Gerais. No sábado, serão 97 km com mais de 2.100 metros de altimetria acumulada e, no dia seguinte, outros 64 km a serem pedalados com 2.000 metros de ascensão total. Serão quatro equipes apoiadas pela marca em ação, com sete ciclistas competindo: Mario Couto, Guilherme Muller e Isabella Lacerda (LM/Sense de MTB); Sherman Trezza e Wolfgang Soares (Caloi Elite Team); José Gabriel Marques (Audax/Shimano); e Guilherme Saad (Groove/Shimano).

Sobre a Shimano – Empresa líder de mercado em componentes e acessórios para bicicleta e pesca, a Shimano foi criada em 1921 e possui sede em Sakai, no Japão. O escritório da Shimano Latin America (SLA) foi fundado em 2007, em São Paulo.

A Shimano desenvolveu as exclusivas tecnologias STI (Shimano Total Integration – alavanca de marchas e freio integrados), SPD (Shimano Pedaling Dynamics – para sapatilhas e pedais) e SIS (Shimano IndexSystem), reconhecidos e referência no mundo todo. Possui entre suas marcas nomes que são sinônimos de qualidade e performance no universo ciclístico: XTR, Dura Ace, Ultegra, DI2.

Mais informações no site: bike.shimano.com.br

Twitter:@shimanobrasil

Fanpage no Facebook: www.facebook.com/shimanobrasil

Gustavo Coelho / Doro Jr. – Mtb 13209

E-mail: gustavo@zdl.com.br

Tel: 11 32855911 / Vivo: 11 9.8457-9699

Siga a ZDL no twitter:twitter.com/ZDLcomunica

e no facebook ZDL Comunicação