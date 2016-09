Aeronaves, Serviços e Novidades

Aeroporto Internacional do Galeão-Tom Jobim faz último teste com Jogos Paralímpicos

Os Jogos Paralímpicos 2016, que começaram esta semana na cidade do Rio de Janeiro, são o último teste de aprovação da modernização do Aeroporto Internacional do Galeão-Tom Jobim. comemorar o sucesso de todos os atletas brasileiros e celebrar a atuação de diversas formas da Força Aérea Brasileira nas Olímpiadas Rio 2016…

