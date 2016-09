Jamil recebe visita de empresário que quer ampliar investimentos no munícipio

Andradina/Secom/Prefeitura

O prefeito Jamil Ono (PT) recebeu, na tarde desta quinta-feira (15), a visita do empresário andradinense Emiliano Rodrigues da Silva do ramo de agronegócios e imobiliário.

Emiliano que é andradinense nato e filho do saudoso ex-prefeito Dr. Orensy Rodrigues da Silva destacou que pretende ampliar os investimentos que tem na cidade de Andradina.

“Hoje os negócios estão muito especializados, somos daqui e conhecemos a fundo nossa cidade. Temos uma boa posição geográfica, a rodovia Marechal Rondon, a rota da celulose, tudo favorecendo para o crescimento econômico”, comenta Emiliano.

Acompanhou também a visita o advogado Dr. Wilson Hirata, o empresário e agropecuarista, Reginaldo Milhan, o engenheiro civil, André Backeti e o assessor Haruo Kojo.

Jamil também destaca a importância do posicionamento logístico de Andradina para o Estado de São Paulo já que município está em uma região que conta com a Hidrovia Tietê-Paraná, que liga a Malha Oeste da ferrovia sob Concessão da ALL e é essencial para o traçado da ferrovia Norte/Sul, além de ter diversidade econômica de diversos setores como o agronegócio, celulose e o fornecimento de energia através de hidrelétricas.

“Nos últimos anos conseguimos firmar Andradina como cidade-polo alavancando a região economicamente e é preciso sempre ampliar novos horizontes em busca de investimentos e oportunidades para continuar o desenvolvimento conquistado”, comenta o Jamil.

Andradina é uma das principais cidades da região Oeste sendo uma cidade magna nas exportações representando em torno de 50% de tudo que é vendido para o exterior nas 43 cidades administrativas da região de Araçatuba.

Outro ponto é a saúde financeira conquistada pelo prefeito Jamil que foi comprovada com o ranking nacional de Eficiência dos Municípios – Folha (REM-F) em conjunto com o Datafolha das cidades brasileiras que entregam mais serviços básicos à população usando menor volume de recursos financeiros. O índice coloca Andradina na elite entre as 24% que tem melhor eficiência.

Além também do índice IFGF (Índice Firjan de Gestão Fiscal) que aponta que a gestão do prefeito Jamil, como a melhor cidade da região de governo, na 61ª colocação no Estado, subindo 500 posições deste quando o Governo de Andradina começou a administrar cidade, fazendo a lição de casa quando o assunto é administrar o dinheiro público.

