Beleza Coach Primavera/Verão

Nesta temporada, o Diretor Criativo Global de Redken, Guido Palau, focou em cabelos com atitude

“As garotas mais descoladas de Nova York estão neste desfile. São cabelos com atitude com roupas que são realmente desejáveis. Então, eu chamaria esse desfile de imprescindível e imperdível. Os cabelos lembram uma adolescente rebelde, atual e durona e pode até cruzar a linha e ter um ar um pouco de menino. Para fazer o look, estamos fazendo uma repartição bagunçada ao meio, ensopando os cabelos com Redken Diamond Oil High Shine, puxando uma mecha longe do rosto e prendendo-a atrás, fazendo com que as mechas de cada lado fiquem por cima para dar um ar mais de menino.” – Guido Palau

FAÇA O LOOK: Garota Nova-Iorquina Descolada

1. Faça uma repartição imperfeita ao meio e borrife com Diamond Oil High Shine Airy Mist.

2. Usando um pente e os dedos, puxe para trás duas mechas da frente e prenda atrás com dois grampos.

3. Umedeça os cabelos com Forceful 23 Super Strength Hairspray, concentrando no topo da cabeça e no comprimento. Prenda os cabelos com clipes na parte de trás por 15 a 20 minutos.

4. Remova os clipes e arrume os cabelos novamente com Forceful 23 Super Strength Hairspray para prender o penteado. Finalize os cabelos borrifando Diamond Oil High Shine Airy Mist para um visual sedoso.

