TIM seleciona consultores para o mercado de vendas corporativa em Campo Grande

A TIM está com 10 oportunidades para consultor de vendas de médias e grandes empresas para atuar na oferta de serviços de voz e dados para o segmento corporativo/sênior-account. A operadora busca profissionais cadastrados como empresário individual (CNPJ), dinâmicos, com poder de negociação, visão de negócios, com experiência em área de vendas, preferencialmente em telecom. Interessados devem enviar CV para raraujo@timbrasil.com.br

Para forte atuação na capital do estado do Mato Grosso do Sul e interior, a operadora tem investido em expansão da sua rede 3G e 4G. A TIM é líder em cobertura 4G no país, alcançando 579 cidades e 64% da população urbana do país. Nos últimos 12 meses, foi registrado um crescimento de mais de 200% no número de clientes da operadora que utilizam a rede de quarta geração, que já somam aproximadamente 30% dos usuários de dados.

Rafael Guimarães

Relações com a Imprensa

TIM BRASIL

+55 61 8113-0033