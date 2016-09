Pacto Juntos por Campo Grande será assinado no dia 20 por entidades e candidatos a prefeito

Documento produzido por representantes da sociedade civil organizada pede administração transparente, com profissionais capacitados na gestão e o compromisso com o desenvolvimento da Capital

O “Pacto Juntos por Campo Grande”, movimento idealizado pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e que reúne diversas entidades da sociedade civil organizada, em prol do planejamento para o desenvolvimento sustentável da Capital entra em uma nova fase. No dia 20, terça-feira, às 8h, no Hotel Deville Prime, representantes de entidades e candidatos à Prefeitura vão assinar a Carta que configura um termo de compromisso entre o próximo administrador da cidade e a população.

Produzida a partir de encontros entre representantes de vários segmentos, a Carta pede uma governança baseada na relação transparente entre os poderes municipais, e entre eles e a sociedade visando de fato uma gestão compartilhada. O documento solicita que a profissionalização das equipes de governo e a inovação do modo de governar, bem como as ferramentas de gestão sejam priorizadas.

Entre outras solicitações, a Carta prevê ainda que a nova gestão deverá se comprometer a contribuir para o desenvolvimento e execução do plano de longo prazo, que definirá os projetos a serem implantados na Capital até 2040, em todas as áreas (saúde, educação, habitação, segurança, mobilidade urbana, meio ambiente, transporte, cultura, etc.). “Por meio do documento diremos aos candidatos quais são nossas expectativas para esse novo gestor. Mas o movimento não termina aqui; ele continua após a eleição e será a fase mais importante, onde os representantes da sociedade vão se reunir para planejar e executar tudo o que precisa ser feito, dentro do plano que traçaremos até o ano de 2040”, explica o presidente da ACICG, João Carlos Polidoro.

Ele reforça a importância de a população participar das próximas etapas. “A população é ponto fundamental no planejamento e no monitoramento para que o plano seja executado com excelência. E é importante ressaltar que tudo isso só será possível a partir do comprometimento da nova gestão da nossa cidade, por isso convidamos os candidatos a prefeito a conhecer e assinar a Carta”, finaliza o presidente.

O Pacto – Desde o seu lançamento no dia 19 de maio, com a palestra do Senador Tasso Jereissati – propulsor do Pacto pelo Ceará -, o movimento realizou reuniões na sede da Associação Comercial, na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) e na Associação dos Notários e Registradores (Anoreg-MS), a fim de discutir informações sobre o município, que servirão de base para a formulação das diretrizes que nortearão o desenvolvimento da Capital. No mês de julho, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende veio a Campo Grande e contou sua experiência sobre o modelo de administração horizontal que conduz à frente de seu município.

Serviço: Assinatura do Pacto Juntos por Campo Grande

Data: 20 de setembro

Hora: a partir das 8h

Local: Hotel Deville Prime – Av. Mato Grosso, 4250 – Carandá Bosque

