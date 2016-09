Três frigoríficos de MS estão liberados para exportar carne aos Estados Unidos

Duas plantas de Campo Grande e uma Bataguassu estão preparando produção

17 SET 2016

Três frigoríficos de Mato Grosso do Sul habilitados para exportar carne bovina in natura já estão liberados para preparar produção e iniciar operações com os Estados Unidos. A autorização para os três empreendimentos, de um total de cinco liberados no País — os demais ficam situados em São Paulo — foi confirmada por meio de memorando divulgado anteontem pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa). As plantas sul-mato-grossenses ficam situadas em Campo Grande, Naviraí (ambas pertencem ao grupo JBS) e Bataguassu (esta, de propriedade do Marfrig) e as paulistas, nas cidades de Barretos e Palmeiras de Goiás (as duas são do Grupo Minerva).

Os procedimentos técnicos para o comércio da carne in natura foram concluídos no dia 28 de julho último, em reunião do Comitê Consultivo Agrícola Brasil-Estados Unidos, em Washington, havendo a previsão inicial de que a liberação dos primeiros frigoríficos brasileiros levasse 90 dias para ser concluída, mas o prazo acabou sendo antecipado.

