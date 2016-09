Abate de gado sobe 4,4% e soma 876,8 mil animais, aponta IBGE

Volume de bovinos industrializados avançou em MS

16 SET 2016 – Por DA REDAÇÃO do Correio do Estado – 07h:00

Mato Grosso do Sul registrou alta de 4,4% no abate de bovinos no segundo trimestre deste ano. O resultado, que corresponde a um total de 876,8 mil animais abatidos, fez com que o Estado se mantivesse na segunda posição do ranking das unidades da federação com maior índice de animais abatidos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas de Mato Grosso do Sul (IBGE), em pesquisa trimestral divulgada ontem.No mesmo período do ano passado, haviam sido abatidos 840 mil animais.

Conforme informações do IBGE, houve queda no abate de bois e vacas do segundo trimestre do ano passado para este ano, de 365 mil para 353,1 mil e de 224,3 mil para 207 mil, respectivamente. Em contrapartida, o abate de novilhos (macho e fêmea) cresceu, de 250,5 mil para 313,6 mil, de um período para o outro.

Nos seis primeiros meses deste ano, Mato Grosso do Sul abateu 1,736 milhão de animais, contra 1,762 mi, no primeiro semestre de 2015, queda de 26 mil cabeças, aproximadamente.

PROJEÇÃO

Já para este trimestre, a projeção é de queda. De acordo com João Alberto Dias, presidente da Associação de Matadouros, Frigoríficos e Distribuidoras de Carnes do Estado de Mato Grosso do Sul (Assocarnes-MS), houve uma redução significativa dos abates nos últimos dois meses, de aproximadamente 20%. O motivo, explicou, se deve à dois fatores: condições climáticas e ciclo dos animais. “Essa queda neste período do ano é comum. A demanda se torna mais fraca e os negócios mais lentos, na mesma ordem. A diferenciação agora é por conta da crise”, explicou. A expectativa é que os abates voltem a crescer no fim do ano.

Ainda no segundo trimestre deste ano, Mato Grosso do Sul registrou o abate de 366,1 mil suínos e 42,2 milhões de aves.