Homem que tinha envolvimento com mulher casada é executado

Suposta traição pode ter motivado assassinato; caso é investigado

18 SET 2016- Por LAURA HOLSBACK do Correio do Estado – 11h:39

Suposta traição pode ter acabado em morte, na madrugada de hoje. Carlos Alberto Gimenes, 26 anos, foi assassinado a tiros, em Pedro Juan Caballero, na divisa com a cidade de Ponta Porã. Conforme o portal Porã News, a vítima havia sido ameaçada por estar envolvida com mulher casada e este pode ter sido o motivo do crime.

Carlos seguia de moto com o amigo Ceferiano Sanches Fretes, 23 anos, quando foram surpreendidos por atiradores. Ceferiano também foi baleado e segue internado em hospital. Carlos chegou a ser socorrido, contudo não resistiu. A arma usada no crime foi pistola de calibre nove milímetros, segundo a polícia.

Ainda de acordo com a notícia, Carlos havia sido jurado de morte por romance que teria tido com mulher casada. Os atiradores fugiram e o caso está sob investigação.