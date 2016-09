Rapaz de 23 anos é assassinado com tiro no tórax em Campo Grande

Vítima foi surpreendida por pistoleiros que ocupavam moto, diz delegado

18 SET 2016 Por LAURA HOLSBACK 08h:00

Fernando Henrique de Souza, 23 anos, foi assassinado com tiro no tórax, por volta das 19h40min de ontem, na Rua Tuerê, no Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Segundo o delegado Enilton Zalla, plantonista da delegacia do Centro, ainda não há muitas informações sobre o crime. Foi apurado, inicialmente, que o jovem caminhava pela via pública quando foi surpreendido por dois ocupantes de motocicleta e atingido com tiro no tórax. Fernando morreu no local. Policiais apuram autoria e motivação do assassinato.

DADOS

De acordo com estatística da Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), desde o início do ano, pelo menos 357 pessoas foram assassinadas no Estado, sendo que 91 do total de mortes ocorreram na Capital.

O sistema de registro de ocorrências policiais está fora do ar desde o começo do mês, por vencimento de contrato. Portanto, vale ressaltar que o índice de homicídios é ainda maior.