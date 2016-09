A 12 rodadas do fim, Palmeiras e Flamengo começam a polarizar luta pelo título

A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será encerrada nesta segunda-feira com o duelo entre América-MG e Internacional, às 20 horas, em Belo Horizonte, sinaliza definição mais clara da briga pelo título. Dos quatro primeiros colocados, dois times caminham a passos mais largos para o sucesso. Palmeiras e Flamengo não estão para brincadeiras, e avançam sobre seus concorrentes sem deixar dúvidas de suas ambições neste momento. Tampouco da força de seus elencos.

O G4 já não satisfaz esses dois rivais. A disputa agora é para saber quem chegará na frente na corrida. O líder Palmeiras derrubou no último sábado todas as desconfianças que pairavam sobre a força do seu grupo e seu amadurecimento. O estrago foi grande no Corinthians dentro do Itaquerão. Ganhou de 2 a 0, derrubou o treinador Cristóvão Borges e abriu crise entre o clube e sua torcida.

Com 51 pontos, o Palmeiras espera manter a “pegada” atual para trilhar seu caminho rumo à taça. O Corinthians encerrou o “último” compromisso duro do time palestrino na sequência que teve Fluminense, São Paulo, Grêmio e Flamengo antes. Dos 15 pontos possíveis de somar, a equipe do técnico Cuca contabilizou 11. Teoricamente, terá adversários mais fáceis nos próximos compromissos, como Coritiba, Santa Cruz e América-MG.

O Palmeiras sabe, no entanto, que não pode vacilar. É perseguido de perto pelo Flamengo, o segundo melhor da competição, com 50 pontos – portanto, diferença de um pontinho apenas. No último domingo, o Flamengo não deu a menor chance ao Figueirense, com vitória de 2 a 0 no Pacaembu lotado. Não seria demais supor que a disputa do título polarizou entre essas duas equipes, Palmeiras e Flamengo, uma vez que o Atlético-MG ficou um pouco para trás ao só empatar com o Cruzeiro no clássico de Minas Gerais – a diferença para os flamenguistas agora é de quatro pontos.

O time carioca engrenou boa sequência sem perder. São seis partidas só somando pontos sob o comando de Zé Ricardo. A chegada de Diego e Leandro Damião mudou o perfil da equipe, e só fez aumentar sua condição de fazer a torcida sonhar alto. O Flamengo tem plano de voo neste Campeonato Brasileiro: triturar seus oponentes e torcer por um tropeço do Palmeiras.

Nas próximas rodadas, o time da Gávea encara Cruzeiro, São Paulo e Santa Cruz. A seu favor, terá a volta do Maracanã, que será liberado, enfim, para o futebol depois de sediar a Olimpíada e a Paralimpíada. Sem dúvidas é um reforço de peso para o Flamengo nessa reta decisiva do Campeonato Brasileiro.

NA ESPREITA – Com 46 pontos, o Atlético-MG corre em terceiro lugar na disputa, agora apenas um ponto à frente do Santos, que chegou aos 45 ao bater o Santa Cruz por 3 a 2 no último domingo. Apesar da posição, tem elenco para mudar esse cenário, mas dos três é o candidato que mais oscila em campo. É certo que ainda há muitos pontos em jogo – 36. Faltam 12 rodadas para o fim da temporada. Ocorre que, com a proximidade das definições, muitas equipes tentam se fechar mais em campo para não correr o risco de rebaixamento, e isso muda a forma de atuar de todos.