Governo publica edital para concurso de procurador com salário de R$ 23 mil

Divulgação

O governo estadual publicou hoje, o edital para o XIII Concurso Público de Provas e títulos para o cargo de Procurador do Estado. As inscrições para dez vagas serão abertas na próxima terça-feira (20) e o salário inicial é de R$ 23.845,67.

As inscrições preliminares serão realizadas pela internet, entre o dia 20 de setembro e 20 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 194,24 e deve ser paga até às 19h do dia 20 de outubro.

Caso aprovado na prova escrita, o candidato deverá fazer a inscrição definitiva no concurso, no prazo de dez dias após a divulgação do resultado. Nessa fase, os documentos que comprovam a inscrição devem ser encaminhados à Comissão Organizadora.

O concurso inclui além da prova objetiva, prova escrita e oral, além da prova de títulos. Das dez vagas, uma é destinada a candidatos com deficiência e duas aos negros e a prova objetiva está prevista para acontecer no dia 4 de dezembro, em Campo Grande.

Para participar é obrigatório ser brasileiro, advogado inscrito na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), ter dois anos de prática profissional, não ter antecedentes criminais e estar em boas condições de saúde física e mental.

O edital foi publicado no Diário Oficial de hoje.