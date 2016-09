Órgãos públicos abrem 942 vagas e salários chegam a R$ 9,5 mil

Divulgação

Pelo menos 9 órgãos abrem as inscrições para 942 vagas nesta segunda-feira (19). As seleções aceitam inscrições de candidatos com nível fundamental, médio e superior de escolaridade. Os processos seletivos incluem formação de cadastro de reserva, em que os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Os salários chegam a R$ 9.572,67 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e de Pernambuco.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso abre as inscrições para 82 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. São 17 vagas para docentes (magistério do ensino básico, técnico e tecnológico) e 65 vagas de técnico-administrativo em educação. Os salários vão de R$ 2.292,69 a R$ 9.572,67. As inscrições podem ser feitas entre os dias 19 de setembro a 2 de outubro pelo site http://www.cev.ufmt.br/Portal/ . A taxa varia de R$ 80 a R$ 150.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) abre as inscrições do concurso público para 47 vagas de professores de ensino básico, técnico e tecnológico. Os salários variam de R$ 2.129,80 a R$ 9.572,67. As inscrições devem ser feitas de 19 de setembro a 18 de outubro pelo site www.cves.ifpe.edu.br . A taxa é de R$ 120.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) abre as inscrições dos concursos públicos para 122 vagas de professor (edital nº 18) e 5 vagas em cargos técnico-administrativos (edital nº 18). Os salários vão de R$ 2.129,80 a R$ 9.114,67. As escolaridades exigidas são nível médio/técnico e superior. As inscrições são recebidas pelo site http://www.ifrs.edu.br/site/conteudo.php?cat=335 de 19 de setembro a 16 de outubro. As taxas vão de R$ 75 a R$ 150.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) abre as inscrições para 16 vagas em cargos técnico-administrativos de níveis técnico e superior. Os salários vão de R$ 2.051,90 a R$ 3.868,21. As inscrições devem ser feitas no site www.ifs.edu.br/progep de 19 a 30 de setembro. As taxas são de R$ 70 e R$ 100.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano abre as inscrições para 27 vagas em cargos de nível médio e superior. Os salários são de R$ 2.294,81 e R$ 3.868,21, respectivamente. As inscrições devem ser feitas pelo site http://concurso.ifsertao-pe.edu.br/copese/ de 19 de setembro a 17 de outubro. As taxas são de R$ 60 e R$ 80.

Prefeitura de Guarulhos (SP)

A Prefeitura de Guarulhos (SP) abre as inscrições do concurso para 77 vagas de agente comunitário de saúde. O salário é de R$ 1.199,22. O candidato deve ter nível fundamental completo e residir na área da comunidade onde irá atuar. As inscrições devem ser feitas de 19 de setembro a 18 de outubro pelo site www.vunesp.com.br . A taxa é de R$ 43.

Prefeitura de Sete Lagoas (MG)

A Prefeitura de Sete Lagoas (MG) abre as inscrições do concurso para o total de 511 vagas e formação de cadastro de reserva – são 212 vagas para agente de combate às endemias e 299 para agente comunitário de saúde. O salário para ambos os cargos é de R$ 1.014,00. Os candidatos devem ter nível fundamental completo e residir na área da comunidade em que vão atuar. As inscrições devem ser feitas de 19 de setembro a 19 de outubro pelo site www.mgaconcursospublicos.com.br . A taxa é de R$ 15.

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) abre as inscrições para dois concursos públicos que oferecem o total de 15 vagas em cargos técnico-administrativos de nível fundamental, médio e superior. Os editais são de nº 340 e 341. Os salários vão de R$ 1.834,69 a R$ 3.868,21. As inscrições devem ser feitas de 19 de setembro a 20 de outubro pelo site www.nc.ufpr.br . As taxas vão de R$ 46 a R$ 97.

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) abre as inscrições do concurso público para 40 vagas de auxiliar de enfermagem, que exige nível médio e curso profissionalizante, além de registro no conselho da classe. O salário é de R$ 1.834,69. A inscrição deve ser feita de 19 de setembro a 7 de outubro pelo site www.concurso.unifesp.br . A taxa é de R$ 46.

