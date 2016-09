Mulher do goleiro Muralha aparece em fotos inéditas de ensaio e fotógrafo garante: ‘Não usei Photoshop’

Ao natural: Tayrine Seifert tem 25 anos e é natural de Santa Catarina – Foto: Marcus Mattos/ divulgação

Se dentro de campo o Flamengo tem deixado a torcida eufórica, fora das quatro linhas é a mulher do goleiro Muralha quem anda batendo um bolão. Mas Tayrine Seifert, de 25 anos e natural de Santa Catarina, não quer saber de holofotes. Por enquanto. “Prefiro ficar na minha agora. O foco total é no Flamengo”, disse a loira ao negar (mais um) pedido de entrevista. O interesse em torno dela aumentou depois que ela posou para o fotógrafo Marcus Mattos, revelando ainda mais sua beleza. Natural, de acordo com o autor dos cliques.

Tayrine Seifert tem um corpo escultural e sem silicone – Foto: Marcus Mattos/ divulgação

“Não usei Photoshop. O tratamento é só na iluminação, para saturar a cor”, explica Marcus, que propôs o ensaio para Tayrine. Detalhe: Muralha acompanhou as fotos e não vetou nenhuma pose. “Ela sabe e gosta de fotografar. Foi uma modelo bem tranquila”, conta o fotógrafo, que revela ainda que a beldade não tem silicone. Natural mesmo.

Tayrine Seifert tem um corpo escultural e sem silicone – Foto: Marcus Mattos/ divulgação

Tayrine Seifert é mulher do goleiro do Flamengo – Foto: Marcus Mattos/ divulgação

Fonte: Extra

Jornal do Estado MS