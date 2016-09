Sindicato Rural realiza curso de Adestramento de Equinos

Três Lagoas, 19 de setembro de 2016

O Sindicato Rural de Três Lagoas iniciou hoje, 19 de setembro, no Haras Jaózinho, o curso de adestramento de equinos (rédeas). Com carga horária de 40 horas, a qualificação está sendo ministrada por Hermínio Frangiotti Cardoso e irá até sexta-feira, 23 de setembro.

Pascoal Secco, vice-presidente do Sindicato Rural, fez a abertura. “Conheço o técnico que irá ministrar esse curso e garanto que vocês estão nas mãos de um especialista, tanto na doma, quanto na rédea. É um dos professores mais requisitados. Desejo que coloquem em prática, pois vocês irão tirar grande proveito. Todos que trabalham em equipe vão tendo melhor desenvoltura nas atividades”, conclui Pascoal.

Para o instrutor, o objetivo do curso é “adestrar equinos, com uso de rédeas, utilizando as técnicas adequadas”, reforça Frangiotti.

Os dez participantes irão aprender durante os cinco dias de qualificação a avaliarem a conduta do animal, técnicas de arqueamento lateral, flexionamento de nuca e elevação de espáduas do cavalo, arco ao reverso, flexionamento do posterior, galope na mão de apoio, manobras,e outras atividades práticas.

Para o diretor Marcos Ribeiro, que solicitou esse curso ao Sindicato Rural/Senar, “vi que muitos, inclusive profissionais, queriam fazer o curso de rédeas. Eles divulgaram com os amigos das fazendas e montamos essa qualificação para aperfeiçoar. Eu falo para todos que o bom vaqueiro deve fazer esse curso. A qualificação é fundamental”, finaliza.

Para saber mais sobre os cursos do Sindicato Rural de Três Lagoas, basta ligar no (67) 3521 4049 ou pelo site www.srtl.com.br/

Fonte: Ar-Comunicação