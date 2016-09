O governo federal optou por adiar a reforma trabalhista para o próximo ano. A medida tem o intuito de evitar desgaste político e atrapalhar o andamento dos projetos prioritários do novo governo para o ajuste fiscal. Porém o projeto sobre a terceirização não foi esquecido pelo poder público e está em tramitação no Senado Federal.

Sobre o tema, Maria Vitoria Alvar, docente da escola de Direito do Complexo Educacional FMU, especialista na área afirma:

“Em momentos de crise econômica surgem propostas de reformas na legislação trabalhista partindo-se do pressuposto que os direitos expressos na Consolidação das Leis Trabalhistas e na Constituição Federal se colocam como entrave ao desenvolvimento econômico nacional.

Setores do empresariado advogam a tese de que a solução da crise econômica estaria na flexibilização (ou desregulamentação) de direitos, em outras palavras, a mudança do paradigma legislado para o negociado (através das entidades representativas dos empregados e empregadores) de outra banda, setores expressivos da sociedade civil rechaçam essa proposta, sob o fundamento que a CLT e a CF garantem o direito do trabalho mínimo aos trabalhadores que não pertencem a categorias profissionais organizadas (a CLT e a CF apresentam o catálogo mínimo de direitos) e somente através da legislação se manteria a dignidade do trabalhador”.

