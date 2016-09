JEANS LEVES GANHAM NOVOS SHAPES E ACABAMENTOS PARA O VERÃO

Peça-chave em qualquer coleção, o jeans é um dos itens mais versáteis e democráticos da moda. Nas últimas temporadas, as peças em light denim ganharam as ruas, em diferentes formas e acabamentos. Inicialmente usado para a camisaria, a versão leve do tecido se tornou um grande coringa e vem conquistando mais espaço nas coleções, figurando em macacões, shorts e vestidos dos mais variados estilos. A funcionalidade e o easywear das criações combinam perfeitamente com o verão. Nesse contexto, o estilo relaxed e os looks total denim prometem expandir as possibilidades para o jeans, sempre com muito conforto. Saiba mais sobre as tendências para a estação que ficam perfeitas em light denim.

Relaxed Jeans

À esquerda, vestido no denim London e, à direita, look no índigo Stanley.

No próximo verão, novas interpretações em camisas, saias, vestidos e macacões pedem ainda mais leveza. A alfaiataria e o sportswear também são fortes influências para criações confortáveis e despojadas que utilizam dimensões volumosas e fluidas. Toques suaves, tecidos ultraleves e com brilho especial conferem elegância e sofisticação aos looks relaxed. O artigo premium London é ideal para construções nesse estilo. O denim mescla a fibra de algodão à fibra de viscose e possui toque ultramacio e caimento perfeito, além de permitir padrões de lavagem que chegam aos tons mais clareados. Outro item perfeito para looks confortáveis é o índigo Stanley. De composição 100% Lyocell, possui visual chic e luxuoso, com brilho natural e excelente fluidez.

Total Denim

Looks total denim, em diferentes abordagens, com o índigo Colin

O visual total denim conquistou o streetwear nas últimas temporadas. Do causal ao chique, o look permite variações que mesclam diferentes tonalidades e acabamentos. Para o verão, os índigos leves ganham força nessa composição, conferindo um ar fresco e confortável as combinações. O total denim também aparece como símbolo de sofisticação e elegância nessa temporada, em uma abordagem minimalista, sóbria e despojada, aproveitando a fluidez do jeans menos pesado. Índigos como Colin e Camille, de composição 100% algodão, são bases perfeitas para a produção de efeitos surpreendentes em lavanderia, que conferem visuais autênticos e modernos.