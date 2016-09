Limpeza em hotéis também é destaque na Equipotel

No dia 20 de setembro, na Equipotel 2016, Sandro Haim, presidente da Abralimp (Associação Brasileira de Limpeza Profissional) falará sobre a importância da limpeza no setor de hospitalidade

O ditado “Você nunca terá uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão” pode ser aplicado ao hóspede de um hotel. Pesquisas indicam que a limpeza é um dos principais aspectos relacionados à insatisfação ou reclamações dos clientes.

Para o presidente da Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional (Abralimp), Sandro Haim, a limpeza é, sem dúvida, um dos itens mais avaliados por hóspedes e visitantes de hotéis e pelos clientes dos estabelecimentos de alimentos e bebidas em geral. “O setor hoteleiro tem investido na contratação de serviços especializados em limpeza profissional, na busca de profissionais qualificados que apresentem as melhores técnicas de higienização e produtos e equipamentos que facilitem a rotina dos hotéis sem atrapalhar a circulação e o descanso dos hóspedes”, afirma.

Haim foi convidado pela organização da Equipotel a realizar uma palestra, dia 20, às 18h30, sobre “A Importância da Limpeza Profissional no Setor Hoteleiro”. Em sua apresentação, ele mostrará dados da ISSA (International Sanitary Supply Association), entidade norte-americana, que demonstram que limpeza e saúde caminham lado a lado. De acordo com a entidade, uma limpeza eficiente pode reduzir em até 80% a probabilidade de propagação de vírus comuns, como o da gripe. A pesquisa também constatou que um ambiente coletivo limpo, como o hoteleiro, é muito mais saudável, pois reduz a incidência de doenças respiratórias, cerca de 24%, de idas ao médico (34%), de uso de antibióticos (24%), influenciando também na redução do índice de absenteísmo (46%).

Também em sua apresentação, Sandro falará sobre a limpeza nos diversos ambientes dos hotéis. O banheiro é o ambiente mais complexo a ser limpo e higienizado. “Os banheiros devem receber uma atenção especial das equipes de limpeza devido à grande concentração de bactérias”, esclarece. A recepção é o segundo ambiente mais importante: “É o principal cartão de visitas de um hotel, uma vez que é o primeiro local no qual o hóspede terá contato. A desatenção com a limpeza, nesta área, certamente poderá impactar diretamente na estadia dos clientes. Já nos quartos, por exemplo, os hóspedes prezam muito pela limpeza e o odor, por isso usar o eliminador de odores ajuda a garantir um ar mais limpo e fresco”. A utilização de um sistema de lavagem eficiente contribui para preservar a suavidade, o frescor e a longevidade das peças de cama e toalhas.

Além da palestra de Sandro Haim, os cursos da UniAbralimp (Unidade Nacional de Formação Profissional) “Limpeza e desinfecção das UHs” e “Tratamento e manutenção de pisos” também serão apresentados na Equipotel, nos dias 21 e 22 de setembro. A Inscrição é aberta e gratuita para participantes da feira.

Serviço

Palestra “A Importância da Limpeza Profissional”

Data: 20 de setembro

Horário: 18h30 às 19h30

Local: Auditório – São Paulo Expo Rod. dos Imigrantes, Km 1,5 – Vila Água Funda – São Paulo

Curso “Limpeza e desinfecção das UHs”

Data: 21 de setembro

Horário: 15h30 às 16h30

Local: Auditório – São Paulo Expo Rod. dos Imigrantes, Km 1,5 – Vila Água Funda – São Paulo

Mais informações: www.equipotel.com.br

Curso “Técnicas de tratamento e manutenção de pisos”

Data: 22 de setembro

Horário: 18h30 às 19h30

Local: Auditório – São Paulo Expo Rod. dos Imigrantes, Km 1,5 – Vila Água Funda – São Paulo

Mais informações: www.equipotel.com.br

Mais informações sobre a Abralimp acesse: www.abralimp.org.br

