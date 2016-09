IFMS abre 1.050 vagas para cursos de qualificação profissional a distância

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com seleção aberta para 1.050 vagas em cursos de qualificação profissional oferecidos pela educação a distância. As opções são para Operador de Computador e Vendedor.

Para participar, é preciso ter o ensino fundamental completo e noções de informática. Os interessados no curso de Operador de Computador devem, ainda, ter disponibilidade para participar de encontros presenciais uma vez por semana.

As inscrições devem ser feitas gratuitamente pela Central de Seleção do IFMS ( www.ifms.edu.br/centraldeselecao ), de quarta a sexta-feira desta semana, 21 a 23 de setembro. O edital com todas as regras está disponível no mesmo endereço.

Seleção – No dia 29, o IFMS irá convocar todos os candidatos inscritos para a matrícula, agendada para o dia 30 de setembro. A seleção de estudantes será feita por ordem de chegada para a realização da matrícula.

Os matriculados deverão comparecer à reunião para sensibilização e repasse de informações sobre o curso prevista para 3 de outubro, nos polos de apoio presencial. A relação de polos está disponível no edital.

Cursos – Com carga horária de 180 horas, os cursos têm início previsto para o dia 6 de outubro. As atividades serão realizadas por meio da plataforma virtual de Educação a Distância do IFMS.

Os estudantes do curso de Operador de Computador devem participar de encontros presenciais nos polos de ensino. Já para os alunos do curso de Vendedor, apenas a avaliação final será presencial.

Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato com o Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread) pelo e-mail cread@ifms.edu.br ou pelo telefone (67) 3378-9640.

