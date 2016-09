Estudo da Experian aponta cinco tendências em combate à fraude

Relatório global pode ser baixado gratuitamente no site da Serasa

São Paulo, 19 de setembro de 2016 – A Experian disponibiliza gratuitamente seu primeiro relatório global anual sobre estratégias de crescimento e tendências para prevenção a fraudes. O documento apresenta cinco tendências e foi elaborado como um guia para executivos e profissionais que atuam na área de prevenção a fraudes em geral. Chamado de Global Business Trends: Protecting Growth Ambitions Against Rising Fraud Threats (Tendências Globais de Negócios: Protegendo as Ambições de Crescimento contra a Crescente Ameaça de Fraude), o relatório de 22 páginas, em inglês, pode ser baixado neste link: https://www.serasaexperian.com.br/para-orientar/5-tendencias-de-combate-a-fraudes/

A ideia é fornecer diretrizes para alinhar as estratégias voltadas ao crescimento dos negócios, prevenir fraudes, proporcionar aumento da receita e aprimorar a experiência dos clientes, enquanto administram os riscos em um mundo cada vez mais virtual e dinâmico. O material está focado nos processos de negócios onde a fraude se infiltra, incluindo abertura e acesso às novas contas, transações que envolvam movimentação de dinheiro, além de relacionar tendências emergentes para combate a este tipo de dolo, tais como ferramentas de analytics voltadas à fraude avançada. Em cada área, o relatório detalha múltiplas funções que podem ser aplicadas para viabilizar o crescimento dos negócios.

Segundo o vice-presidente executivo da Experian, Steve Platt, há uma crença persistente de que a perdas ocasionadas por fraudes são os custos da realização dos negócios. “Mas como os fraudadores evoluem, essas perdas estão em ascensão”, diz. “Todos nós precisamos buscar avanços no combate às fraudes e a verdadeira compreensão dos clientes sobre este assunto é fundamental para sermos bem sucedidos.”

Steve Platt ainda acrescentou que, de acordo com os próprios clientes, quando os diretores executivos de Marketing, de Risco e de Dados trabalham juntos para entender suas necessidades e desenvolver soluções de gestão de fraudes personalizadas, os resultados são muito melhores. Por isso, é relevante que o relatório seja conhecido pelos profissionais dessas áreas.

O documento também inclui uma ferramenta interativa de Benchmark para prevenção a fraudes, que as empresas podem usar para explorar como essas tendências impactam seus negócios e como está o desempenho de suas medidas preventivas contra as práticas dessa indústria.

Confira as cinco tendências mencionadas no documento:

1. Aplicação de soluções antifraude ajustadas para não lesar os clientes

É o momento de migrar de uma abordagem que se aplica a todos os casos e cria mais conflito para o cliente do que o necessário para a aplicação de soluções que reflitam o valor e o nível de confiança necessário para cada transação. Isso significa reestruturar suas soluções para fraudes de modo a alinhá-las com as taxas reais de fraudes e estratégias comerciais.

2. Ter uma visão geral do cliente é essencial para o Marketing e para a redução de fraudes modernas

Obter um perfil geral do comportamento do consumidor requer acesso a uma combinação de dados, como informações sobre identidade, dispositivos de inteligência, comportamento online, biometria e histórico de transações não apenas com sua empresa, mas com o mercado. As companhias que transferem esse conhecimento e o utilizam para identificar clientes podem distinguir facilmente um fraudador de um cliente real, construindo uma relação de confiança ao longo do caminho.

3. Expandir sua visão por meio de um ecossistema misto

Além de usar sua própria base de dados, as empresas precisam participar de um ecossistema misto, que inclui outros negócios. Hoje, os fraudadores têm acesso a mais dados de identidade dos consumidores. Isso faz com que criem perfis digitais completos. Portanto, você não pode mais confiar apenas nas informações de interação digital. É preciso gerir o processo de forma a conseguir uma visão abrangente do cliente, com múltiplas fontes trabalhando juntas.

4. Alcance de agilidade e escala usando modelos baseados em serviços

Atualmente, mais e mais empresas estão optando por sistemas baseados em assinaturas ao invés daqueles criados internamente ou por meio da implementação de soluções no local. Atualizações contínuas e o acesso à nova lógica de riscos, que acompanham os modelos de assinatura, proporcionam mais agilidade e uma resposta mais rápida às ameaças de emergência, independente do quão rápido seu volume cresce ou quais produtos, canais ou geografias você segue.

5. Optar por soluções para fraudes à prova de futuro

As empresas precisam acessar uma ampla variedade de tecnologias tradicionais e emergentes e fontes de informações para preencher os gaps de conhecimento e pontos cegos, que fraudadores tentam esconder. A capacidade de modificar estratégias rapidamente e capturar fraudes com agilidade, enquanto aprimoram a experiência do cliente, é um aspecto relevante para prevenção.

Reconhecimento

Recentemente a Experian foi citada no relatório Forrester’s 2016 Vendor Landscape: Mobile Fraud Management Solutions (Forrester 2016: Soluções de Gestão de Fraudes Móveis) e listada como detentora de nove entre 10 capacidades necessárias para o combate a este crime. A companhia também foi identificada como um dos três players líderes na detecção e prevenção a fraudes em um novo estudo da Juniper Research.

A Experian aplicou as melhores práticas para criar um relatório global para fornecimento de soluções de gestão de fraudes que possibilitem que as empresas maximizem a lucratividade enquanto fornecem segurança sem complicar a relação com seus clientes.

Serasa Experian

A Serasa Experian é líder na América Latina em serviços de informações para apoio na tomada de decisões das empresas. No Brasil, é sinônimo de solução para todas as etapas do ciclo de negócios, desde a prospecção até a cobrança, oferecendo às organizações as melhores ferramentas. Com profundo conhecimento do mercado brasileiro, conjuga a força e a tradição do nome Serasa com a liderança mundial da Experian. Criada em 1968, uniu-se à Experian Company em 2007. Responde on-line/real-time a 6 milhões de consultas por dia, auxiliando 500 mil clientes diretos e indiretos a tomar a melhor decisão em qualquer etapa de negócio. É a maior Autoridade Certificadora do Brasil, provendo todos os tipos de certificados digitais ICP-Brasil, tornando os negócios mais seguros, ágeis e rentáveis.

Constantemente orientada para soluções inovadoras em informações para crédito, marketing, identidade digital e negócios, a Serasa Experian vem contribuindo para a transformação do mercado de soluções de informação, com a incorporação contínua dos mais avançados recursos de inteligência e tecnologia.

Para mais informações, visitewww.serasaexperian.com.br

Experian

A Serasa Experian é parte da Experian, líder mundial em serviços de informação, fornecendo dados e ferramentas de análise a clientes ao redor do mundo. O Grupo auxilia os clientes no gerenciamento do risco de crédito, prevenção a fraudes, direcionamento de campanhas de marketing e na automatização do processo de tomada de decisão. A Experian também apoia pessoas físicas na verificação de seus relatórios e scores de crédito e na proteção a fraudes de identidade.

Em 2016, a Experian foi eleita, pela terceira vez, pela revista Forbes como uma das companhias mais inovadoras do mundo. A Experian plc está registrada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e compõe o índice FTSE 100. A receita total para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2016 foi de US$ 4,6 bilhões. A empresa emprega cerca de 17.000 pessoas em 37 países e possui sede corporativa em Dublin, na Irlanda e sedes operacionais em Nottingham, no Reino Unido; na Califórnia, Estados Unidos, e em São Paulo, Brasil.

