FS Yachts leva lancha em fibra de vidro para até sete passageiros por menos de R$ 70mil ao SP Boat Show

São Paulo, 19 de setembro de 2016 – Ter uma lancha parece um sonho distante? Não mais. A FS Yachts, uma das maiores fabricantes nacionais de embarcações em fibra de vidro de pequeno e médio porte (de 18 a 32 pés) leva ao São Paulo Boat deste ano uma embarcação que custa a partir de R$ 69.900, valor de um carro mais bem equipado.

Trata-se da FS 180, uma lancha para sete passageiros com proa sextavada e itens em inox que substituem os de plástico, comumente encontrados nessa categoria de embarcação. Tem potência máxima de 150 hp e comprimento de 5,33m.

Confira fotos da FS 180: http://www.fsyachts.com.br/lancha-fs-180/

Sobre o 19o São Paulo Boat Show

Com trinta e cinco mil metros quadrados, 100 expositores e expectativa de público de 41 mil pessoas, acontece de 6 a 11 de outubro a 19a edição do São Paulo Boat Show, maior salão náutico indoor da América Latina. Reconhecido pelas novidades que apresenta e pelo volume de negócios que ativa, o evento investe em todos os segmentos do mercado náutico brasileiro: luxo, lazer, mergulho, acessórios, inovações para navegação, entre outros. O evento acontece simultaneamente com o PADI Dive Festival, o mais completo evento de mergulho da América Latina.

São 8500 quilômetros de costa atlântica navegáveis e mais de 45 mil quilômetros de rios, baías e lagos também navegáveis, o que torna o mercado náutico do Brasil um dos maiores do mundo. Dos 26 estados brasileiros, somente nove não têm acesso ao mar, porém todos estão perto de grandes rios navegáveis. Daí a relevância do São Paulo Boat Show, evento que reúne toda a cadeia produtiva do mundo náutico e traz para o País o que há de mais avançado no mercado.

O idealizador e presidente do evento, Ernani Paciornik, está otimista e tem boas expectativas para o salão deste ano. “O São Paulo Boat Show sempre alavanca as vendas do mercado náutico nacional. O evento é uma vitrine para os expositores mostrarem suas novidades e um ponto de encontro entre as empresas e os compradores. As vendas e negociações ultrapassam os dias de evento, e vão se concretizando nos meses seguintes, sendo favorecidas pela chegada do verão brasileiro”, diz Paciornik.

PADI Dive Festival

Pelo segundo ano consecutivo, os visitantes do São Paulo Boat Show também terão acesso ao PADI Dive Festival, maior e mais completo evento de mergulho da América Latina, que acontecerá simultaneamente ao salão. A atração terá o que há de mais moderno no mercado de mergulho. Além dos produtos apresentados, o evento contará com palestras de profissionais do mergulho, turismo, ecologia, biologia, entre outros. Ponto de encontro certo para quem busca tudo para o seu próximo de destino de mergulho.

Confira algumas palestras:

Mergulhe consciente, avistamento e registros científicos da Megafauna marinha

Com Guilherme K. Tebecherani

Banco brasileiro de mantas

Com Leo Francini e Rick Coelho

Todas as manhãs do mundo

Com Lawrence Wahba

Grandes mergulhos, pequenos oceanos

Com João Paulo Krajewski

Programa Cidadão Cientista – Fatos incríveis sobre Mantas (com certificado) Com Fernando Martins Allan

Member fórum

Com Allan Piccinin e Alberto Andrich

Aventuras e expedições de mergulho

Com Nestor Magalhães

Guadalcanal: Mergulho na baia do fundo de ferro

Com Cristian Dimitrius

Câmera selvagem

Com Paulette e Rick Coelho

Programa Cidadão Cientista – Curso de Foto-Identificação de Mantas (com certificado)

Com Leo Francini e Rick Coelho

Espaço dos Desejos

O Espaço dos Desejos é um ambiente de requinte e glamour dentro do evento com diversos produtos dos sonhos. O público poderá conferir de perto os mais cobiçados lançamentos do mercado de luxo, como automóveis, joias, decoração, eletrônicos de última geração e serviços personalizados, que mostram que elegância e inovação navegam juntos com os barcos de ponta do mundo náutico.

Nova localização

A partir deste ano, o São Paulo Expo, mais moderno centro de convenções da cidade, passa a recepcionar o São Paulo Boat Show com atrativos como as facilidades da sua localização (está a cerca de 10 minutos do Aeroporto de Congonhas e do Rodoanel Mário Covas, assim como a distância de 750 metros da estação de metrô Jabaquara e na rodovia Imigrantes), e o maior edifício garagem da América Latina, com 5 mil vagas, das quais 4500 são cobertas.

“Se o ano passado, comemoramos um aumento de 35% na expectativa de vendas que tínhamos para o SPBS, com as melhorias na localização deste ano, estimamos que 2016 seja mais um marco de sucesso dessa classe empresarial ousada que se reúne no setor náutico. Em 2015, o setor não se acuou com a crise. Tivemos o maior número de lançamentos da história do Boat Show e a aposta dos expositores garantiu o retorno a todos. Com o novo espaço, sei que surpreenderemos ainda mais o público com a diversidade de opções e inovações que serão oferecidas”, comenta Ernani Paciornik.

Além disso, a localização na Rodovia dos Imigrantes é um grande diferencial na chegada das embarcações, pois facilita muito o acesso evitando que circulem nas avenidas de grande tráfego, além do local estar fora do perímetro do rodízio da cidade.

A mudança projetada pelos organizadores do São Paulo Boat Show visa manter a contemporaneidade da história do salão e a crescente evolução do evento que começou com o intuito de organizar e promover o setor náutico e se tornou, aliado ao Rio Boat Show, o maior pico de negócios do segmento no ano desde 1998. Atualmente, ambos salões representam 50% das vendas que ocorrem no segmento durante o ano. O Espaço dos Desejos, tradição no São Paulo Boat Show, também contará com ainda mais possibilidades de apresentar ao público as diversas opções que habitam os mais desejados sonhos dos brasileiros no São Paulo Expo. Em um espaço exclusivo dentro do evento, o ambiente de requinte e glamour, que apresenta grandes marcas traz também os lançamentos do mercado de luxo, como automóveis, jóias, aeronaves, decoração, eletrônicos de última geração, assim como serviços personalizados, que mostram que elegância e inovação navegam juntos com os barcos de ponta do mundo náutico.

Grupo Náutica

Com mais de 30 anos de Mercado, o Grupo Náutica é formado pela GR1 Editora e pela Boat Show, que juntas oferecem uma plataforma completa de publicações e eventos para leitores antenados que se interessam por navegação, águas, viagens, automóveis, produtos de grife, alimentação saudável, enfim, que gostam de aproveitar o que a vida tem de melhor, sem descuidar do tempo e atenção à família.

O grupo edita revistas como a Náutica e suas regionais Náutica Sudeste e Náutica Sul, Mergulho, Pesca Esportiva, Pense Leve e os especiais Guia de Barcos, Guia de Angra e Bíblia do Pescador. Eventos como Regata Ilha de Caras Revista Náutica, Rio Boat Show, Feipesca e ações de conscientização como “Só jogue na água o que peixe pode comer” complementam o portfólio da empresa.

Serviços

19ª edição do São Paulo Boat Show

Data: de 06 a 11 de outubro

Horários:

6 de outubro (quinta-feira/abertura) – das 15hs às 22hs

07 e 10 de outubro (sexta e segunda) – das 13hs às 22hs

08 e 09 de outubro (sábado e domingo) – das 12hs às 22hs

11 de outubro (terça-feira/encerramento) – das 13h às 21h

Local: São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, km 1,5

Ingressos:

Valor do ingresso: R$ 70

Crianças até 1m de altura: não pagam (acima dessa altura: R$ 70)

Pessoas acima de 65 anos: R$ 35

Pessoas portadoras de necessidades especiais: R$ 5

Fonte: Engaje Comunicação