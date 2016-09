Quem tem diploma universitário ganha duas vezes mais no Brasil

Relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico revela dados do setor

São Paulo, setembro de 2016 – Para quem está cursando o ensino superior, uma boa notícia: o relatório de 2016 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revelou o impacto da educação superior no mercado de trabalho do Brasil. De acordo com o documento, um trabalhador que fez graduação ganha mais do que o dobro do que aqueles que estudaram até o Ensino Médio.

A diferença é ainda mais gritante quando se fala em níveis acadêmicos mais elevados. Segundo a OCDE, os trabalhadores que têm mestrado ou doutorado chegam a ganhar salários mais de quatro vezes maiores do que as as pessoas que têm até o Ensino Médio.

Os dados do relatório mostram o quanto o mercado de trabalho brasileiro valoriza a educação. De acordo com especialistas do Quero Bolsa, site que oferece bolsas de estudos em mais de 700 faculdades de todo o país, isso se deve à baixa escolaridade média da população brasileira. Quanto menos pessoas qualificadas há no mercado, mais difícil é encontrá-las. Por isso, os empregadores preferem pagar salários mais altos para não correr o risco de perdê-las para a empresa concorrente com uma simples oferta de aumento de salário.

De acordo com a OCDE, a cada 100 brasileiros adultos, apenas 14 chegaram ao Ensino Superior. Isso é muito pouco comparado à média dos 46 países analisados, que é de 35 a cada 100 adultos. Com esse índice, o Brasil fica atrás de países da América Latina como Chile (21%), Colômbia (22%), Costa Rica (23%) e México (16%).

Apesar de a população brasileira ainda ter um longo caminho a avançar com relação ao acesso ao Ensino Superior, o relatório destaca que já existe uma tendência de evolução. Entre as pessoas com 25 a 34 anos, 16% chegaram ao Ensino Superior, enquanto que entre a geração mais velha, de 55 a 64 anos, apenas 11% alcançaram esse nível de graduação acadêmica. Ou seja, quanto mais jovem a geração, maior a porcentagem que chega à faculdade.

O relatório também mostra que o Brasil forma poucas pessoas nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Enquanto na média dos países da OCDE 22% dos estudantes de graduação fazem cursos nessas áreas do conhecimento, no Brasil são apenas 14%.

Para quem tem dificuldades de acesso ao ensino superior por questões financeiras, o Quero Bolsa oferece bolsas de até 75% para cursos de graduação e pós graduação em faculdades de todo o Brasil. Basta acessar o site, fazer a pré-matrícula e garantir o desconto, válido até o final do curso.

Fonte: Blog Quero Bolsa

Sobre o Quero Bolsa

O Quero Bolsa (www.querobolsa.com.br) é um site de comparação de faculdades onde é possível encontrar informações sobre cursos, instituições de ensino, comparar preços e ainda conseguir bolsas de estudo para mais de 700 faculdades parceiras. O site é administrado pela Quero Educação, empresa especializada em marketing educacional, que oferece ao mercado soluções para que universidades maximizem seus resultados e estudantes encontrem as melhores opções de estudos.

Fonte: NR-7 Comunicação