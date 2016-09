Positivo Informática e LEGO® Education assinam acordo de distribuição

Com a parceria, escolas privadas e redes públicas de ensino passam a contar com a experiência de mais de vinte anos da Positivo para obter as soluções educacionais baseadas nos blocos LEGO e formar seus educadores

Curitiba, 19 de setembro de 2016 – A Positivo Informática Tecnologia Educacional, criada há mais de vinte anos para atender às escolas públicas e particulares com soluções que combinam a competência em educação do Grupo Positivo e a experiência em tecnologia da Positivo Informática, e a LEGO Education, braço da gigante dinamarquesa que há mais de trinta anos, em conjunto com educadores, desempenha um papel decisivo na motivação e envolvimento dos alunos na aprendizagem, acabam de anunciar um acordo de distribuição. Com a parceria, a LEGO Education passa a contar com a experiência e conhecimento da Positivo Informática Tecnologia Educacional no mercado brasileiro de educação e, por outro lado, a Positivo completa seu portfólio de soluções de tecnologia educacional com produtos e recursos mundialmente consagrados e reconhecidos por proporcionar uma experiência prática de aprendizado por meio dos blocos LEGO.

O acordo prevê a distribuição do portfólio completo da LEGO Education e a formação dos professores. Entre os produtos que a partir de agora passam a ser oferecidos pela Positivo Informática Tecnologia Educacional estão as linhas de robótica para alunos do Ensino Fundamental – LEGO MINDSTORMS® Education EV3, LEGO Education WeDo 2.0 -, e demais linhas LEGO Education, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental II, que combinam a criação física e digital e transformam a escola em um ambiente lúdico e conectado com as aspirações dos alunos do século 21.

“O Brasil tem cerca de duzentas mil escolas de educação básica . Queremos ampliar significativamente nossa presença nestas escolas, tanto particulares como redes de ensino públicas, e a Positivo será fundamental para atingirmos esse objetivo, pois reúne várias competências e conhecimento que nos direcionará a um futuro promissor para a educação no Brasil”, diz Roberta Baldivia, responsável pela LEGO® Education no Brasil. Segundo ela, além de ter a educação e a tecnologia em suas raízes e foco, a Positivo tem capacidade comercial, de importação e logística, formando um conjunto ideal para penetrar no mercado e atendê-lo com a sensibilidade que a educação merece, mas com a mesma agilidade e eficiência exigida por qualquer outro setor da economia.

Essa experiência no setor educacional brasileiro, reforça Elaine Guetter, vice-presidente de Tecnologia Educacional da Positivo Informática, é basicamente resultado de uma relação de absoluta parceria e compromisso com a escola. “Acompanhamos a vida escolar, inovamos junto com as escolas e procuramos ajudá-las a se apropriarem de soluções compatíveis com suas realidades e com o currículo e que podem fazer diferença na sala de aula, trazer benefícios e ganhos efetivos para o ensino”, diz Elaine.

A linha Mais Matemática, um dos lançamentos deste ano da LEGO Education, por exemplo, já foi incorporada ao PENSE Matemática, um programa multiplataforma, composto por dinâmicas de aula, atividades, recursos digitais e materiais concretos que complementam o currículo da escola e estimula o pensamento matemático mostrando como a matemática está presente no seu cotidiano e como ela é importante para a vida dos alunos”, explica a vice-presidente de Tecnologia Educacional da Positivo Informática.

Além da integração de soluções a favor do ensino, iniciativa de quem conhece muito bem o mercado educacional e as necessidades das escolas brasileiras, a Positivo também irá formar os educadores para explorarem todos os recursos dos kits de robótica e peças LEGO Education em sala de aula e de forma multidisciplinar. Prática na formação de professores também não falta à Positivo, que há mais de vinte anos faz esse trabalho. “Nossos professores já estão afinados com a tecnologia e sabem da importância de inovar para estimular e cativar os alunos. Tenho certeza que irão se encantar com as propostas de atividades e soluções de ensino com base nos blocos LEGO, e com as diferentes formas de usá-los e adaptá-los ao currículo”, afirma a vice-presidente da Positivo Informática.

Roberta Baldívia, responsável pela LEGO Education no Brasil, também está otimista. “Não temos apenas excelentes produtos. Temos um ecossistema de educação baseado nos blocos LEGO e um novo parceiro que, com sua expertise, irá nos ajudar a popularizar ainda mais esse modelo de aprendizagem, tanto nas escolas particulares como na rede pública, com qualidade de ensino aos alunos e professores. Nosso objetivo é oferecer experiências de aprendizagem lúdica para crianças de todo o mundo para desenvolver a sua criatividade e as suas formas de pensar e a Positivo é um pilar essencial para atingirmos esta meta no Brasil”, diz Roberta.

A Positivo acredita que contribuirá para a LEGO Education atingir essa meta e, para isso, conta também com a credibilidade conquistada pelo Grupo Positivo, reconhecido como uma das maiores e melhores instituições educacionais do país.

Sobre a LEGO Education – Criada em 1980, a unidade de negócios voltada a educação do grupo LEGO® foi desenvolvida através de uma parceria firmada com o centro universitário norte americano MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts). A empresa pioneira em incluir professores em seu quadro de funcionários, oferece experiências lúdicas de aprendizagem e soluções de ensino com base no sistema LEGO® de blocos de montar além de correias, engrenagens, lâmpadas e sensores, entre outros elementos que possibilitam inúmeras opções de projetos, material curricular adaptado e relevante ao currículo nacional, recursos digitais e formação de professores para educação infantil e Ensino Fundamental I e II

Sobre a Positivo Informática:

A Positivo Informática (BM&FBOVESPA: POSI3) é a maior fabricante brasileira de computadores e tem destacada presença na Argentina. Emprega cerca de 4 mil colaboradores em suas fábricas no Brasil, localizadas em Curitiba (PR), Manaus (AM) e Ilhéus (BA), e na Argentina, em Buenos Aires e na Terra do Fogo. Integram seu portfólio de produtos desktops, notebooks, tablets, smartphones e celulares. Presença em mais de 10 mil pontos de venda no Brasil e 2 mil na Argentina, além de contar com cerca de 9 mil revendedores cadastrados em todo o Brasil. Mais informações disponíveis em www.positivoinformatica.com.br.

Criada há vinte anos, a Positivo Informática Tecnologia Educacional oferece soluções que enriquecem o processo de ensino-aprendizagem e transformam a sala de aula em um ambiente estimulante e desafiador para os alunos. São portais, mesas educacionais, plataformas, aplicativos e conteúdos digitais, equipamentos para escolas, alunos e professores e programas de formação e acompanhamento pedagógico presentes em cerca de 14 mil escolas em todo o Brasil e em mais de 40 países. Mais informações sobre a Positivo Informática Tecnologia Educacional em: www.positivoteceduc.com.br

Fonte Rosa Arrais Comunicação